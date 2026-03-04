Los argentinos Ugo Carabelli y Navone debutan en el Masters 1000 de Indian Wells

Los tenistas argentinos Camilo Ugo Carabelli y Mariano Navone debutarán este miércoles en el Masters 1000 de Indian Wells, que es el primer torneo de esta categoría en la temporada.

Los partidos de ambos jugadores están programados para las 16 (hora de Argentina), en lo que será el primer turno del día, y los dos tendrán duras pruebas ante tenistas locales.

Ugo Carabelli viene de tener una gira sudamericana en la que fue de mayor a menor. Comenzó con un muy buen título en el Challenger de Rosario y alcanzando los cuartos de final en el Argentina Open, aunque después se despidió en su debut tanto en el ATP 500 de Río como en el ATP 250 de Santiago de Chile.

Su oponente en la primera ronda de Indian Wells será Martin Damm Jr., que con sus más de dos metros de altura quiere imponer condiciones en estas canchas rápidas para tener una buena actuación y lograr meterse en el top 100 del ranking ATP.

Navone, por su parte, atraviesa una grave crisis tenística y solo ganó dos partidos en lo que va del 2026. Uno de ellos fue ante el estadounidense Emilio Nava en el Argentina Open y el otro fue por el retiro del checo Vit Kopriva en el ATP 250 de Santiago de Chile.

Su debut en Indian Wells no será nada fácil, ya que se las verá con el estadounidense Marcos Giron, que actualmente se encuentra dentro del top 70 del ranking.

Los otros argentinos que disputarán la primera ronda de Indian Wells serán Sebastián Báez, Juan Manuel Cerúndolo y Francisco Comesaña, mientras que Francisco Cerúndolo (19°) y Tomás Etcheverry (29°) debutarán en la segunda ronda por ser preclasificados.