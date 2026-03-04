Bahía Blanca | Miércoles, 04 de marzo

Deportes.

Agustín Vernice afronta el Campeonato Argentino y Selectivo Nacional de canotaje

El mismo irá hasta el domingo en la ciudad de Colón. Participarán del certámen más de 500 deportistas de todo el país.

Foto: CAE

La actividad fuerte del canotaje nacional comenzará a tomar forma entre hoy y el domingo con el desarrollo en el lago de la ciudad de Colón del Campeonato Argentino y Selectivo Nacional de Velocidad.

Del mismo formará parte el mejor palista argentino de la historia —nacido en Bahía Blanca—, Agustín Vernice.

El radicado en Olavarría comenzará entonces de manera oficial la temporada 2026 rumbo a su gran objetivo del ciclo, los Juegos Olímpicos LA28.

Participarán del certámen más de 500 deportistas de todo el país en pruebas de 200 a 1000 metros en kayak y canoa, abarcando categorías menores, cadetes, juniors, sub 21, sub 23 y master.

El olímpico Vernice viene de reafirmar su jerarquía internacional el año pasado, instalándose definitivamente en la élite del canotaje.

En las Copas del Mundo de Szeged fue 5º en K1 1000 metros y 5º en K1 500 metros, mientras que en Poznan terminó 4º en K1 1000 metros. Además, obtuvo el 5º puesto en el Campeonato Mundial de Milán, en K1 1000 metros.

A ello se sumaron otras cuatro medallas en la Copa de Campeones Olímpicos en Rusia (tres de plata y una de bronce).

Su cronograma de competencia:

Miércoles 4
14:24 - Serie 1 K1 1000 metros (si es 2º a 7º corre semifinal; si es 1º va directo a la final)
16:56 - Semifinales K1 1000 metros 

Jueves 5
11:24 - Final K1 1000 metros
14:15 - Serie 1 K1 500 metros
16:15 - Semifinal K1 500 metros

Agustín Vernice en París 2024

Viernes 6
10:40 - Final 500 metros

Domingo 8
09:00 - Serie 1 K1 200 metros (si es 2º a 7º corre semifinal; si es 1º va directo a la final)
10:15 - Semifinales K1 200 metros 
11:20 - Final K1 200 metros

El país.
La ciudad.
La ciudad.
La ciudad.

