El Gobierno designó al directorio de la nueva Obra Social de las Fuerzas Armadas

El Gobierno designó a los miembros titulares y suplentes del directorio de la nueva Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA), mediante la resolución 124/2026 publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

La medida, que sigue los lineamientos del Decreto 88/26, establece la puesta en marcha de este nuevo ente autárquico que tendrá personería jurídica propia y capacidad para actuar tanto en el ámbito del derecho público como el privado.

La OSFA desarrollará su accionar en todo el territorio de la República Argentina, bajo la fiscalización y el control del Ministerio de Defensa, siendo dirigida por un directorio integrado por cinco miembros titulares, cada uno con un suplente. El titular de dicha cartera es el encargado de designar y remover a sus integrantes.

La conformación de la conducción se instrumenta mediante dos miembros propuestos por el Jefe del Estado Mayor General del Ejército, uno por el Jefe del Estado Mayor General de la Armada, otro por el Jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina y un representante del personal civil de las Fuerzas Armadas o de la OSFA, según establezca la reglamentación.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Al frente de la flamante institución fue designado el General de Brigada (R) Sergio Maldonado, quien ejercerá la presidencia por un periodo de dos años. Lo acompañará en la vicepresidencia el General de Brigada (R) Omar Horacio Domínguez. Ambos nombramientos surgieron a propuesta del Jefe del Estado Mayor General del Ejército.

Completan el concejo directivo como miembros titulares el Capitán de Navío (R.E.) Gustavo Rubén Rivas, y el Comodoro (R) Juan Carlos Ruiz Pringles. Los suplentes designados son CR A (R) Juan José Collins, CR I (R) Darío Gabriel Banchio, Capitán de Navío (R.E.) Miguel Ángel Alonso y Comodoro Mayor Sergio Luis Busdrago.

Los integrantes del Directorio durarán dos años en sus cargos, pudiendo ser reelegidos por una sola vez, y los titulares podrán ser reemplazados por sus suplentes, con las mismas facultades, en caso de dimisión o ausencia justificada.

Los nuevos directivos deben acreditar “condiciones de idoneidad técnica, experiencia en funciones de conducción o gestión en materia de administración de servicios de salud, seguridad social, gestión pública, administración financiera y/o dirección de grandes organizaciones”.

La creación de la OSFA como ente autárquico marca un cambio de paradigma en la gestión de la salud de las fuerzas, tras la reestructuración integral del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) debido a una crisis financiera que derivó en la separación de la cobertura de salud de los militares y la de los policías federales.

La decisión tiene como objetivo conseguir una mayor agilidad procesal y una autonomía financiera eficiente que le permita mejorar la calidad de las prestaciones médicas en todo el país para los integrantes de las fuerzas.(N/A)