Villa Mitre y una clara oportunidad para seguir escalando posiciones en la Conferencia Sur

Villa Mitre vuelve a saltar a la cancha como local, recibiendo a Tomás de Rocamora, desde las 21, arbitraje de Rodrigo Reyes Borras y Florencia Benzer, por la Conferencia Sur de la Liga Argentina.

Se trata del segundo juego de los cinco que le restan al equipo bahiense como local, hasta completar la fase regular, que también incluye un viaje a Pico.

El tricolor se encamina a meterse entre los 12 que jugarán la Reclasificación y por lo tanto, este partido frente a un rival que viene abajo, no debe dejarlo pasar.

Los primeros cuatro de cada conferencia accederán directamente a octavos y esperarán rival surgido de la Reclasificación del 5º al 12º.

En su última presentación, el lunes, el equipo que orienta Sebastián Ginóbili le ganó a Racing, como local, 105 a 91, su máxima puntuación de la temporada, con 15-28 en triples (6-7 Federico Harina y 6-10 Fabián Sahdi), 22-31 en dobles y 16-20 en libres.

Su rival, Rocamora ganó cuatro consecutivos de local, aunque viene sufriendo, como en toda la temporada, cada vez que sale a la ruta, acumulando tres derrotas consecutivas (frente a Quilmes, Unión y Deportivo Viedma).

Su récord de visitante incluye apenas una victoria en 11 presentaciones.

Villa Mitre y Rocamora se enfrentaron en la primera rueda, cuando se impusieron los entrerrianos, 83 a 75. En la Villa no jugó Franco Pennacchiotti.

Anoche

Por la Conferencia Sur, anoche Quilmes venció a Central Entrerriano, como local, por 73 a 65 y de esta manera la punta volvió a manos de Provincial.

Lanús, por su parte, superó de visitante a El Talar, por 98 a 73, mientras que Ciclista se impuso en Junín ante Pergamino Básquet, 85 a 59.

Posiciones

1º) Provincial, 26 PJ (19 PG y 7 PP): 73% de victorias

2º) Central, 26 (19 y 7): 73%

3º) La Unión, 25 (17-8): 68%

4º) Quilmes, 26 (17-9): 65,3%

5º) Lanús, 28 (18-10): 64,2%

6º) Pico, 25 (16-9): 64%

7º) Gimnasia, 26 (16-10): 61,5

8º) Centenario, 25 (14-11): 56%

9º) Viedma, 27 (15-12): 55,5%

10º) Racing, 27 (13-14): 48,1%

11º) Villa Mitre, 26 (11-15): 42,3%

12º) El Talar, 27 (11-16): 40,7%

13º) Unión, 27 (10-17): 37%

14º) Ciclista, 27 (9-18): 33,3%

15º) Rocamora, 25 (8-17): 32%

16º) Pergamino, 29 (6-23): 20,6%

17º) Dep. Norte, 26 (5-21), 19,2%

Lo que falta

Este es el recorrido del tricolor en lo que resta de fase regular:

Día Rival/condición

Hoy Rocamora/local

Domingo 8/3 La Unión/local

Miércoles 11/3 Pico/visita

Lunes 16/3 Viedma/local

Jueves 19/3 Central/local

Sábado 21/3 Centenario/local