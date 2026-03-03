Una jornada agradable: cómo será el miércoles en Bahía Blanca

Una jornada con temperaturas templadas y condiciones estables es la que vivirá la ciudad de Bahía Blanca en este miércoles.

Según se indicó desde el servicio Satelmet, la temperatura máxima alcanzará los 25 grados centígrados.

En la mañana el tiempo será fresco y soleado a templado; el viento será moderado del sector sudeste y la visibilidad será buena.

La temperatura mínima será de 16 grados centígrados.

En la tarde, el tiempo será templado y mayormente soleado. El viento tendrá intensidad moderada del sudeste, el índice de radiación ultravioleta será muy alto y la visibilidad, buena.

Por esas horas, se dará la máxima del miércoles, con 25 grados centígrados.

La noche, en tanto, será fresca con cielo parcialmente nublado. Se estima para medianoche una temperatura de 16 grados centígrados.

Costa Atlántica

En los balnearios de la Costa Atlántica de nuestra zona, se espera una jornada fresca a templada y mayormente soleada, con descenso de temperatura y viento moderado con ráfagas de intensidad regular del sector sur.

En Monte Hermoso y Pehuen Co, la temperatura mínima será de 18, y la máxima de 21.