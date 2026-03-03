Según Caputo, el kirchnerismo “va a pasar a ser una fuerza política irrelevante”

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que mantendrá el rumbo económico y no modificarán el esquema de bandas. Además, cargó contra el kirchnerismo, vaticinando en que con el tiempo se transformará en una agrupación política sin fuerza.

Durante una disertación en Córdoba en el aniversario de Fundación Mediterránea, el funcionario hizo referencia al denominado “riesgo kuka”.

“En la Argentina existe un riesgo político que el mercado incorpora en los precios. Y contra ese riesgo no se puede pelear”, dijo.

En ese sentido, aseguró que “riesgo kuka” se extinguió y opinó que el kirchnerismo “va a pasar a ser una fuerza política irrelevante” en las próxima elecciones que se celebrarán en 2027.

“El mercado sigue preciando un ‘riesgo kuka’ de unos 300 puntos. Estoy en desacuerdo con eso: para mí es cero. El propio peronismo ya se está dando cuenta y se está separando del kirchnerismo. No son todos lo mismo; hay muchos gobernadores peronistas con los que se puede trabajar perfectamente. Esa es una realidad”, señaló ante empresarios.

Y sumó: “Todos los años electorales en la Argentina son difíciles, aunque para mí 2027 no lo será. Vamos a tener un gran 2026. Con el peronismo separado del kirchnerismo, cualquier que se presente va a perder entre 30 y 40 puntos. Eso es lo que yo creo”.

Dólar y reservas: qué dijo Caputo acerca de la política cambiaria

El ministro Caputo aseguró que el rumbo económico se mantendrá sin cambios.

“Nada va a cambiar. Vamos a seguir con un esquema de bandas. No queremos que haya ningún problema con el tipo de cambio”, remarcó el ministro de Economía.

También habló acerca de la acumulación de reservas del Banco Central (BCRA) que continuará, como siempre, “de manera inteligente”.

“Desde hace dos meses estamos comprando dólares y hasta siete veces más de lo acordado con el FMI sin afectar al mercado”, remarcó el titular de Hacienda. (con información de TN)