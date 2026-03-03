A una familia se le rompió el auto y ladrones le robaron tres cubiertas

Delincuentes aprovecharon que una familia sufrió la rotura de su automóvil y desmantelaron parte del rodado.

Camila Muñoz describió que el hecho se produjo en la zona de Esmeralda al 1.200.

"El viernes pasado se nos rompió el auto en las vías del barrio Spurr y como era algo del volante y no podíamos moverlo, decidimos dejarlo ahí y volver más tarde para correrlo con unos amigos", describió la mujer en declaraciones al programa Panorama de LU2.

Agregó que "el sábado a la noche lo corrieron hasta la calle Esmeralda y Falcón. Costaba mucho moverlo, por eso lo dejaron ahí. Estábamos temiendo que nos podían robar, pero nunca pensamos algo así".

Describió que los ladrones "no se llevaron las cuatro ruedas porque había quedado sobre el cordón y una no la pudieron sacar. Se llevaron las otras tres, la batería y arrancaron el estéreo".

La mujer mencionó que "nos llegaron comentarios de que en esa zona se había producido un corte de luz entre el puente de calle Esmeralda y las vías de Spurr. Vieron que eran tres personas y se tomaron todo el tiempo del mundo, porque dejaron el auto sobre tacos de madera".

Finalmente manifestó que "mi marido tuvo que conseguir ese día unas ruedas y batería prestada para poder sacarlo de ahí y traerlo a casa. Esto nos complica mucho, porque usamos el auto para movernos y llevar a nuestra nena. Nos cortaron las piernas".