Veredicto condenatorio para tres acusados por las lesiones de un obrero

La jueza en lo Correccional Nº 3, Susana González La Riva, adelantó el veredicto condenatorio para Ricardo Raúl Trobiani Rognoni, Marcela Elba Tourn y David Humberto Silva Esparza, acusados de las lesiones gravísimas que sufrió el obrero Jhonny Alfredo Zambrano Calderón, tras la caída en una obra en construcción.

González La Riva notificó que, atento la complejidad de la causa, la cantidad de imputados y de prueba documental con la que cuenta, los fundamentos y las penas se darán a conocer el martes de la semana próxima.

El hecho, según la causa que tramitó ante la UFIJ Nº 1, se registró el 24 de julio de 2019 en la obra ubicada en 19 de mayo 67, donde Zambrano Calderón había sido contratado para realizar trabajos de albañilería.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En la causa figuran imputados Trobiani Rognoni como dueño del edificio, Tourn como responsable de seguridad e higiene y Esparza por ser el responsable del montacargas y quien contrató al personal.

Los tres llegaron a juicio por no haber adoptado, ni controlado las medidas de seguridad necesarias para evitar la caída de personas dentro de la obra en construcción y en consecuencia de ser autores del delito de las lesiones culposas que padeció Zambrano Calderón al caer de altura, sufriendo heridas de distinta consideración que le produjeron la amputación del antebrazo.