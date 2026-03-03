Bolsos de la ría: confirman la pena al líder paraguayo del fallido contrabando

La condena a 10 años de prisión por el frustrado contrabando de más de 200 kilos de cocaína, en la causa conocida como "Bolsos de la ría", fue confirmada para uno de los líderes de la organización.

La Cámara Federal de Casación Penal acaba de ratificar la sanción contra el paraguayo Aureliano Villalba Cabrera (35), que había sido dictada a mediados del año pasado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca.

Se trata del caso de mayor tráfico de cocaína en nuestra región después del conocido como "Bobinas blancas".

Los jueces Javier Carbajo, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, de la Sala IV de Casación, rechazaron la apelación presentada por la defensa del extranjero.

En la apelación se cuestionó el fallo por una supuesta falta de fundamentación, por la presencia de testigos "sesgados" y también consideraron controvertida la interpretación de las escuchas telefónicas.

Sin embargo, Casación desestimó cada uno de los argumentos y ratificó la sanción.

"La sentencia describe con suficiencia y coherencia la organización, los roles y el aporte indispensable del imputado (lancha, tráiler y rodado; coordinaciones y rastros objetivos), mostrando una red de indicios plural, precisa y convergente".

"La elocuencia que revelan las transcripciones de las diversas comunicaciones y su contenido, desvirtúan por sí solas sus alegaciones", afirmaron desde el alto tribunal.

Villalba Cabrera -actualmente alojado en la cárcel federal de Marcos Paz- fue detenido por Interpol en su país natal, tiempo después de descubierta la maniobra de narcotráfico, cuando un grupo de sicarios baleó su camioneta y zafó de milagro, pese a sufrir heridas.

Le imputaron el delito de partícipe primario de tentativa de contrabando de estupefacientes agravado (por la intervención organizada de 3 o más personas).

En el juicio, el extranjero declaró y negó los cargos en su contra y apuntó contra su hermano Emilio, quien ya fue condenado junto con otras dos personas en un debate previo, con penas de entre 3 y 4 años y medio de cárcel.

El frustrado contrabando de al menos 200 kilos de cocaína en panes fue detectado a mediados de 2022, cuando se encontraron en aguas de la ría local, a la deriva, varios bolsos herméticos y con sogas, con panes de droga en su interior, lo cual da la pauta que se destinaban al transporte interjurisdiccional (presumiblemente Europa).

Se cree que intentaron utilizar la maniobra conocida como rip off o "gancho ciego", pero algo falló.

Esa acción se basa en camuflar la sustancia prohibida entre mercaderías de exportación legales, dentro de contenedores a bordo de cargueros, para enviarla y comercializarla en España, Portugal u otros países europeos.

Para tal fin se emplean embarcaciones chicas que se aproximan a buques de carga en plena navegación, los tripulantes de las lanchas descartan los bultos con la droga y desde el barco los levantan con sogas.

Casi al tiempo del hallazgo de los primeros bultos, apareció abandonado el semirrígido comprado por Villalba Cabrera, quien había obtenido la credencial de timonel de yate motor en la Prefectura de Quilmes, dos semanas antes de encontrarse en la ría el bote.

Además, el paraguayo tenía autorización para conducir la Ford Ranger adquirida por 4 meses por un expolicía ya condenado con la cual -probaron con cámaras, testimonios y escuchas- trasladaron el bote y la droga hacia este medio.

El semirrígido apareció flotando con signos de haber intentado hundirlo y además se le encontró un parche por donde es probable que se hayan introducido la cocaína oculta, a fin de evitar sospechas en eventuales controles.

También en su interior encontraron sogas y cabos que coincidían con los de los bolsos.