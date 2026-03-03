Bahía Blanca | Martes, 03 de marzo

27.6°

Bahía Blanca | Martes, 03 de marzo

27.6°

Bahía Blanca | Martes, 03 de marzo

27.6°
Federal A.

Olimpo y Villa Mitre ya conocen el fixture de la temporada 2026: mirá cuándo se juega el clásico

El certamen, que comenzará el domingo 22, volverá a tener 2 ascensos y 4 descensos.

Foto: Archivo-La Nueva.

Se sorteó este mediodía el fixture oficial de la temporada 2026 del Torneo Federal A, certamen que otra vez tendrá a Olimpo y Villa Mitre como representantes liguistas y contará con 2 ascensos directos y 4 descensos.

En ese sentido, quedó establecido que el primer clásico bahiense del año se disputará en la fecha 7, prevista para el 3 de mayo, en El Fortín.

Luego, en la revancha, se medirán el 5 de julio en el Roberto Carminatti, por la fecha 16.

Mientras que en el debut, previsto para el domingo 22 de marzo, el aurinegro recibirá a Alvarado y el tricolor visitará a Kimberley.

Los elencos de nuestra ciudad integrarán la Zona 4 junto a Germinal de Rawson, Guillermo Brown de Puerto Madryn, Sol de Mayo, Santamarina, Círculo Deportivo, Alvarado y Kimberley.

*El fixture completo

Fecha 1

Olimpo vs Alvarado
Kimberley vs Villa Mitre
Sol de Mayo vs Germinal
Brown vs Santamarina
Libre: Círculo Deportivo

Fecha 2

Villa Mitre vs Círculo
Alvarado vs Brown
Santamarina vs Sol de Mayo
Germinal vs Kimberley
Libre: Olimpo

Fecha 3

Brown vs Olimpo
Círculo vs Germinal
Kimberley vs Santamarina
Sol de Mayo vs Alvarado
Libre: Villa Mitre

Fecha 4

Olimpo vs Sol de Mayo
Germinal vs Villa Mitre
Alvarado vs Kimberley
Santamarina vs Círculo
Libre: Brown de Madryn

Fecha 5

Villa Mitre vs Santamarina
Kimberley vs Olimpo
Círculo vs Alvarado
Sol de Mayo vs Brown
Libre: Germinal

Fecha 6

Olimpo vs Círculo
Alvarado vs Villa Mitre
Brown vs Kimberley
Santamarina vs Germinal
Libre: Sol de Mayo

Fecha 7

Villa Mitre vs Olimpo
Germinal vs Alvarado
Círculo vs Brown
Kimberley vs Sol de Mayo
Libre: Santamarina

Fecha 8

Olimpo vs Germinal
Brown vs Villa Mitre
Sol de Mayo vs Círculo
Alvarado vs Santamarina
Libre: Kimberley

Fecha 9

Villa Mitre vs Sol de Mayo
Santamarina vs Olimpo
Germinal vs Brown
Círculo vs Kimberley
Libre: Alvarado

A partir de la fecha 10 comenzará la segunda rueda, invirtiéndose las localías.

*Reglamento

Tras las primera fase, clasificarán los primeros cuatro de cada zona, también el quinto del grupo de 10 equipos y el mejor quinto de las de 9.

Es decir, 18 equipos avanzarán a la etapa campeonato que -otra vez- se devidirá en dos nonagonales. Los restantes 19 irán a la Reválida.

En busca del primer ascenso, los cuatro mejores de cada nonagonal avanzarán a los playoffs. Ahí, en los cruces, Habrá ventaja deportiva y define de local el mejor posicionado. Así hasta la final, que irá en cancha neutral y a partido único, con penales de ser necesario.

El segundo boleto a la primera nacional, surgirá de los que vayan perdiendo de la zona campeonato y los que se sumen de la Reválida, que se dividirá en dos zonas donde seguirán en carrera del 1 al 5 de cada grupo.

Mientras que para el descenso se tendrá en cuenta los puntos obtenidos en la primera fase y también en la Reválida.

De una de las Reválidas se hará una tabla general de promedios y de la otra una tabla general de puntos. En ambos casos perderán la categoría los dos peores por grupo.

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

La ciudad.
Con el campo.
La ciudad.
El país.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE