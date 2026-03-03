Olimpo y Villa Mitre ya conocen el fixture de la temporada 2026: mirá cuándo se juega el clásico
El certamen, que comenzará el domingo 22, volverá a tener 2 ascensos y 4 descensos.
Se sorteó este mediodía el fixture oficial de la temporada 2026 del Torneo Federal A, certamen que otra vez tendrá a Olimpo y Villa Mitre como representantes liguistas y contará con 2 ascensos directos y 4 descensos.
En ese sentido, quedó establecido que el primer clásico bahiense del año se disputará en la fecha 7, prevista para el 3 de mayo, en El Fortín.
Luego, en la revancha, se medirán el 5 de julio en el Roberto Carminatti, por la fecha 16.
Mientras que en el debut, previsto para el domingo 22 de marzo, el aurinegro recibirá a Alvarado y el tricolor visitará a Kimberley.
Los elencos de nuestra ciudad integrarán la Zona 4 junto a Germinal de Rawson, Guillermo Brown de Puerto Madryn, Sol de Mayo, Santamarina, Círculo Deportivo, Alvarado y Kimberley.
*El fixture completo
Fecha 1
Olimpo vs Alvarado
Kimberley vs Villa Mitre
Sol de Mayo vs Germinal
Brown vs Santamarina
Libre: Círculo Deportivo
Fecha 2
Villa Mitre vs Círculo
Alvarado vs Brown
Santamarina vs Sol de Mayo
Germinal vs Kimberley
Libre: Olimpo
Fecha 3
Brown vs Olimpo
Círculo vs Germinal
Kimberley vs Santamarina
Sol de Mayo vs Alvarado
Libre: Villa Mitre
Fecha 4
Olimpo vs Sol de Mayo
Germinal vs Villa Mitre
Alvarado vs Kimberley
Santamarina vs Círculo
Libre: Brown de Madryn
Fecha 5
Villa Mitre vs Santamarina
Kimberley vs Olimpo
Círculo vs Alvarado
Sol de Mayo vs Brown
Libre: Germinal
Fecha 6
Olimpo vs Círculo
Alvarado vs Villa Mitre
Brown vs Kimberley
Santamarina vs Germinal
Libre: Sol de Mayo
Fecha 7
Villa Mitre vs Olimpo
Germinal vs Alvarado
Círculo vs Brown
Kimberley vs Sol de Mayo
Libre: Santamarina
Fecha 8
Olimpo vs Germinal
Brown vs Villa Mitre
Sol de Mayo vs Círculo
Alvarado vs Santamarina
Libre: Kimberley
Fecha 9
Villa Mitre vs Sol de Mayo
Santamarina vs Olimpo
Germinal vs Brown
Círculo vs Kimberley
Libre: Alvarado
A partir de la fecha 10 comenzará la segunda rueda, invirtiéndose las localías.
*Reglamento
Tras las primera fase, clasificarán los primeros cuatro de cada zona, también el quinto del grupo de 10 equipos y el mejor quinto de las de 9.
Es decir, 18 equipos avanzarán a la etapa campeonato que -otra vez- se devidirá en dos nonagonales. Los restantes 19 irán a la Reválida.
En busca del primer ascenso, los cuatro mejores de cada nonagonal avanzarán a los playoffs. Ahí, en los cruces, Habrá ventaja deportiva y define de local el mejor posicionado. Así hasta la final, que irá en cancha neutral y a partido único, con penales de ser necesario.
El segundo boleto a la primera nacional, surgirá de los que vayan perdiendo de la zona campeonato y los que se sumen de la Reválida, que se dividirá en dos zonas donde seguirán en carrera del 1 al 5 de cada grupo.
Mientras que para el descenso se tendrá en cuenta los puntos obtenidos en la primera fase y también en la Reválida.
De una de las Reválidas se hará una tabla general de promedios y de la otra una tabla general de puntos. En ambos casos perderán la categoría los dos peores por grupo.