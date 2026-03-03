Olimpo y Villa Mitre ya conocen el fixture de la temporada 2026: mirá cuándo se juega el clásico

Se sorteó este mediodía el fixture oficial de la temporada 2026 del Torneo Federal A, certamen que otra vez tendrá a Olimpo y Villa Mitre como representantes liguistas y contará con 2 ascensos directos y 4 descensos.

En ese sentido, quedó establecido que el primer clásico bahiense del año se disputará en la fecha 7, prevista para el 3 de mayo, en El Fortín.

Luego, en la revancha, se medirán el 5 de julio en el Roberto Carminatti, por la fecha 16.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Mientras que en el debut, previsto para el domingo 22 de marzo, el aurinegro recibirá a Alvarado y el tricolor visitará a Kimberley.

Los elencos de nuestra ciudad integrarán la Zona 4 junto a Germinal de Rawson, Guillermo Brown de Puerto Madryn, Sol de Mayo, Santamarina, Círculo Deportivo, Alvarado y Kimberley.

*El fixture completo

Fecha 1

Olimpo vs Alvarado

Kimberley vs Villa Mitre

Sol de Mayo vs Germinal

Brown vs Santamarina

Libre: Círculo Deportivo

Fecha 2

Villa Mitre vs Círculo

Alvarado vs Brown

Santamarina vs Sol de Mayo

Germinal vs Kimberley

Libre: Olimpo

Fecha 3

Brown vs Olimpo

Círculo vs Germinal

Kimberley vs Santamarina

Sol de Mayo vs Alvarado

Libre: Villa Mitre

Fecha 4

Olimpo vs Sol de Mayo

Germinal vs Villa Mitre

Alvarado vs Kimberley

Santamarina vs Círculo

Libre: Brown de Madryn

Fecha 5

Villa Mitre vs Santamarina

Kimberley vs Olimpo

Círculo vs Alvarado

Sol de Mayo vs Brown

Libre: Germinal

Fecha 6

Olimpo vs Círculo

Alvarado vs Villa Mitre

Brown vs Kimberley

Santamarina vs Germinal

Libre: Sol de Mayo

Fecha 7

Villa Mitre vs Olimpo

Germinal vs Alvarado

Círculo vs Brown

Kimberley vs Sol de Mayo

Libre: Santamarina

Fecha 8

Olimpo vs Germinal

Brown vs Villa Mitre

Sol de Mayo vs Círculo

Alvarado vs Santamarina

Libre: Kimberley

Fecha 9

Villa Mitre vs Sol de Mayo

Santamarina vs Olimpo

Germinal vs Brown

Círculo vs Kimberley

Libre: Alvarado

A partir de la fecha 10 comenzará la segunda rueda, invirtiéndose las localías.

*Reglamento

Tras las primera fase, clasificarán los primeros cuatro de cada zona, también el quinto del grupo de 10 equipos y el mejor quinto de las de 9.

Es decir, 18 equipos avanzarán a la etapa campeonato que -otra vez- se devidirá en dos nonagonales. Los restantes 19 irán a la Reválida.

En busca del primer ascenso, los cuatro mejores de cada nonagonal avanzarán a los playoffs. Ahí, en los cruces, Habrá ventaja deportiva y define de local el mejor posicionado. Así hasta la final, que irá en cancha neutral y a partido único, con penales de ser necesario.

El segundo boleto a la primera nacional, surgirá de los que vayan perdiendo de la zona campeonato y los que se sumen de la Reválida, que se dividirá en dos zonas donde seguirán en carrera del 1 al 5 de cada grupo.

Mientras que para el descenso se tendrá en cuenta los puntos obtenidos en la primera fase y también en la Reválida.

De una de las Reválidas se hará una tabla general de promedios y de la otra una tabla general de puntos. En ambos casos perderán la categoría los dos peores por grupo.