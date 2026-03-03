Las acciones argentinas en Wall Street bajan casi 15%: qué pasa con el dólar

Los mercados reaccionan frente a la guerra en Medio Oriente, la tensión geopolítica tras los ataques de EE.UU. e Israel a Irán, y la respuesta de Teherán, se eleva e impacta de lleno en las operaciones bursátiles.

En ese marco, en el premarket, las acciones argentinas que cotizan en Wall Street retrocedían casi 15%. Mientras el riesgo país se ubicaba en 588 puntos básicos, por la caída de hasta 1,4% que mostraban los bonos argentinos en el exterior.

Por su parte, el dólar oficial subía $20 y operaba a $1.385 para la compra y $1.435 para la venta en las pantallas del Banco Nación.

Las bolsas europeas y asiáticas cayeron en torno a 3% este martes. La escalada de tensión entre Israel e Irán hizo subir el precio del petróleo a su nivel más alto en dos años, cerca de los US$85.

En Asia, el principal índice de la bolsa de Hong Kong, el Hang Seng cerró con un rojo de 1,12%. Mientras el índice de referencia de la Bolsa de Tokio, el Nikkei tuvo una baja de 3,05%.

Los futuros de Wall Street profundizaron su caída con respecto al cierre previo. El Dow Jones perdía 1,68%, los del S&P 500 retrocedieron 1,6%, mientras los de Nasdaq se contraían 2,16%.

Cómo operan hoy las acciones argentinas

En el mercado bursátil se multiplicaron los números rojos antes de la apertura de la rueda.

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street anotaban pérdidas de casi 15%. Las mayores caídas las registraban Banco Supervielle (14,6%), Telecom (-10%), BBVA (-9,9%), Banco Macro (-7,4%) y Banco Galicia (-6,6%).

El riesgo país se ubicaba en 588 puntos básicos, 21 unidades o 3,9%por encima del cierre anterior.

Qué pasa con el precio del petroleo este 3 de marzo

Los precios del petróleo subían alrededor de 8% el viernes, alcanzando máximos en dos años, después de que EE.UU. e Israel lanzara ataques contra Irán, lo que desencadenó represalias iraníes y generó preocupación por una interrupción en el suministro de petróleo en Medio Oriente.

Los futuros del Brent se ubicaban al mediodía a US$83,54 el barril, un aumento de 7,27%, tras superar los US$84. Por su parte el crudo estadounidense West Texas Intermediate cotizaba a US$76,08 por barril (6,88%).

Irán es un actor importante en la producción de petróleo, aunque diversas sanciones dificultan la exportación hacia destinos alineados con EE.UU . Además, controla una vía de navegación clave para el comercio energético: el estrecho de Ormuz. Allí transita el 20% del comercio global de crudo y gas. (con información de TN)