Dólar en Bahía Blanca: a cuánto cerraron este martes todas las cotizaciones

El dólar oficial finalizó este martes su cotización a un valor promedio de $1.438 para la venta y de $1.386 para la compra en Bahía Blanca, registrando una suba de 0,88% en relación al cierre del lunes.

En tanto, el dólar blue se ofreció a $1.435,00 (sin movimientos) para la venta en nuestra ciudad, y a $1.420 en las financieras de la City Porteña.

El dólar Tarjeta, por su parte, se sitúa en $1.865,5 (1,41%); el MEP cotiza a $1.436,97 (+1,7%), y el Contado con Liquidación (CCL) se ubica en $1.481,65 (+0,9%).

El Riesgo País, en tanto, medido por la consultora JP Morgan, se posiciona en 594 puntos básicos (+4,76%).