"Necesitamos un esquema más accesible para trabajar", reclamó una conductora de Uber

En los últimos días, el Municipio de Bahía Blanca informó que fue aprobada la ordenanza que regula el servicio de transporte de pasajeros a través de aplicaciones. Tras reiterados pedidos para establecer un marco normativo, las empresas que operan bajo ésta modalidad deberán cumplir una serie de requisitos para poder circular en la ciudad.

Sin embargo, conductores y representantes del sector manifestaron su desacuerdo con las exigencias establecidas para habilitar los vehículos. Este lunes realizaron una movilización hacia el Concejo Deliberante con el objetivo de entregar un petitorio.

"Somos aproximadamente 200 y nos movilizamos para presentar el reclamo. Queríamos llegar al Concejo Deliberante, pero nos cortaron todos los accesos. No querían que llegáramos", afirmó Silvia, conductora de Uber.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Según explicó, debieron estacionar los vehículos en la intersección de Sarmiento y Zelarrayán y desde allí un grupo de cuatro personas continuó a pie hasta el recinto ubicado en Sarmiento 12.

Finalmente, lograron ingresar y fueron recibidos por el bloque de Felipe Ferrandez, de La Libertad Avanza.

"Conversamos con él durante unos 30 minutos. Se comprometió a acompañarnos con el pedido de derogación de la ordenanza", señaló. "Estamos defendiendo nuestras fuentes de trabajo", agregó en diálogo con LU2, en el programa Panorama.

Requisitos para la habilitación

Entre las condiciones establecidas por la ordenanza, los interesados deberán presentar la siguiente documentación en la Oficina de Transporte Urbano:

• Nota dirigida al intendente, con firma certificada ante escribano o notario público, solicitando autorización para prestar el Servicio de Transporte Privado con la intermediación de Plataformas Independientes (STPPI).

• Original y dos copias del DNI con domicilio en Bahía Blanca.

• Original y dos copias del certificado de antecedentes penales.

• Original y dos copias de la licencia de conducir con categoría habilitante D.1.

• Original y dos copias del título y cédula del automotor (con hasta 13 años de antigüedad y características estipuladas en la normativa vigente).

• Libre deuda de patente emitido por ARBA.

• Autorización del propietario del vehículo, en caso de no ser titular, junto con la documentación que lo acredite.

• Original y dos copias de la VTV.

• Original y dos copias de la póliza de seguro correspondiente a transporte público.

• Original y dos copias de la inscripción en ARCA.

• Número de contribuyente otorgado por la oficina de Recaudación municipal.

• Constancia de inscripción de la unidad y del conductor en la plataforma digital.

Una vez presentada la documentación, se elabora un informe para emitir el acto administrativo de habilitación. Tras la firma de la resolución, el solicitante deberá:

• Presentar dos fotos tamaño carnet para la emisión del carnet habilitante.

• Someter el vehículo a un control técnico en la terminal San Francisco de Asís, inspección que se realiza cada tres meses según cronograma.

"Un sistema burocrático"

Silvia sostuvo que los puntos de la ordenanza que objetan son "todos".

"Es un sistema burocrático que el Municipio quiere imponernos a través de una ordenanza", afirmó.

"No nos negamos a que el sistema de aplicaciones privadas esté regulado, pero necesitamos un esquema más accesible para el chofer y para el usuario. Acá trabajan estudiantes, jubilados, amas de casas que necesitan llevar el sustento a su hogar", expresó.

Además, advirtió que la normativa podría impactar en el servicio: "El usuario no va a tener la disponibilidad actual de vehículos, ni autos que ingresen a determinados barrios. Y también está la cuestión económica: hoy las aplicaciones ofrecen tarifas accesibles para quienes trabajan", concluyó.