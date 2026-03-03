La AFA ratificó el paro y no habrá partidos en el fútbol argentino este fin de semana

El Comité Ejecutivo de la AFA decidió ratificar el paro del fútbol luego de una reunión desarrollada este martes por la tarde en el predio de Ezeiza. La medida se llevará adelante durante la fecha 9, por lo que comenzará el jueves 5 y terminará el domingo 8 de marzo.

El encuentro de los dirigentes empezó a las 13 con un asado y desde las 14.30 se pasó al orden del día. Una hora después se dio a conocer la decisión final: se sostiene el paro y no habrá partidos este fin de semana.

La decisión de hacer un paro se tomó la semana pasada luego de que los clubes adujeran que la Justicia estaba avasallando el fútbol argentino en medio del avance de la causa por la presunta evasión de impuestos de la entidad deportiva.

De hecho, el período del paro coincide con las fechas en las que Claudio Tapia y Pablo Toviggino, tesorero de la AFA, fueron citados a indagatoria por la presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social por más de $19.353 millones denunciada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Este martes el juez Diego Alejandro Amarante negó el pedido que había hecho la defensa de Tapia por la nulidad del llamado a indagatoria. De esta manera, se ratificó que el presidente de la AFA deberá declarar este jueves.

El viernes será el turno de Gustavo Lorenzo, director general de la entidad. En tanto, el 9 de marzo deberá presentarse el actual secretario general, Cristian Malaspina, y de su antecesor en el cargo, Víctor Blanco.

Por su parte, Toviggino deberá presentarse el 11 de marzo. Su declaración estaba prevista originalmente para esta semana, pero fue reprogramada a pedido de su defensa, que solicitó más tiempo para analizar el expediente.

Qué partidos del Apertura abarcan el paro de la AFA

Jueves 5 de marzo

19.00 Gimnasia (M) – Defensa y Justicia

Viernes 6 de marzo

17.00 Barracas Central – Banfield (Zona B)

17.00 Platense – Estudiantes (Zona A)

19.45 Vélez – Newell’s (Zona A)22.00 Unión – Talleres (Zona A)

22.00 Rosario Central – Tigre (Zona B)

Sábado 7 de marzo

17.00 Aldosivi – Independiente Rivadavia (Zona B)

17.00 Estudiantes (RC) – Instituto (Interzonal)

19.15 San Lorenzo – Independiente (Zona A)

21.30 Racing – Huracán (Zona B)

21.30 Belgrano – Sarmiento (Zona B)

Domingo 8 de marzo

17.00 Gimnasia – Argentinos (Zona B)

17.00 Lanús – Deportivo Riestra (Zona B)

19.15 Central Córdoba – Boca (Zona A)

21.15 River – Atlético Tucumán (Zona B)