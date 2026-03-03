Otro golpe al tenis argentino: suspendieron provisionalmente a Romeo Arcuschin por doping

El tenis argentino volvió a quedar bajo la lupa luego de que la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) confirmara la suspensión provisional de Romeo Arcuschin, de apenas 18 años, por una infracción a las normas antidopaje.

El jugador recibió el 16 de febrero de 2026 un aviso de acusación tras detectarse la presencia de estanozolol —una sustancia prohibida— en una muestra tomada durante un torneo ITF M15 disputado en Lima, Perú.

Al tratarse de una sustancia no especificada dentro del reglamento, la normativa establece una suspensión provisional obligatoria, que en este caso comenzó a regir ese mismo 16 de febrero. Arcuschin no apeló la medida ante el presidente de un tribunal independiente, por lo que quedó automáticamente inhabilitado para competir, entrenar o asistir a eventos organizados por la ATP, ITF, WTA y demás organismos afiliados a la ITIA.

El juvenil había alcanzado el puesto 1802 del ranking mundial en noviembre de 2025, el mejor registro de su corta carrera profesional. Mientras avanza el proceso disciplinario para determinar la sanción definitiva, no podrá participar de ninguna competencia oficial.

La noticia llega apenas una semana después de la dura sanción contra Leonardo Aboian, suspendido por seis años y nueve meses por múltiples violaciones al Programa Anticorrupción. En ese contexto, el tenis argentino atraviesa días complejos, con dos casos resonantes que vuelven a impactar en la imagen del deporte a nivel internacional.