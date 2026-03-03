Milei quiere recibir al gendarme Nahuel Gallo y planea entregarle una condecoración

El presidente Javier Milei tiene previsto recibir en los próximos días al gendarme Nahuel Gallo, que ayer regresó al país tras permanecer 448 días detenido en Venezuela. El encuentro se concretaría una vez que Gallo complete el protocolo de exámenes médicos establecidos por la fuerza, que incluyen evaluaciones físicas, psicológicas y psiquiátricas en el edificio de Gendarmería.

El jefe de Estado espera que Gallo esté “bien y en condiciones” antes de concretar la audiencia. En ese marco, en el Gobierno subrayan que están siguiendo “los protocolos establecidos regularmente” y que, una vez concluidos los estudios, el gendarme podrá regresar a su antiguo domicilio o radicarse donde él decida.

La intención oficial es, además, otorgarle un reconocimiento luego de que estuviera 448 días detenido en la cárcel de El Rodeo. No se tratará de la Orden de Mayo, una distinción reservada a civiles, pero sí de una condecoración, según indicaron fuentes de Casa Rosada.

El Presidente no estuvo presente en la madrugada del lunes en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, cuando Gallo se reencontró con su familia. El canciller Pablo Quirno, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y la senadora Patricia Bullrich, entre otros funcionarios, asistieron a la ceremonia.

El gendarme arribó pasadas las 4.40 en un avión privado contratado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que tuvo un rol central en la logística de su salida de Caracas. En la primera imagen difundida se lo vio abrazado a su hijo Víctor, de tres años, en un reencuentro que se produjo en medio de un fuerte operativo de seguridad y un marcado hermetismo oficial.

Horas antes del aterrizaje, su esposa, María Alexandra Gómez, había confirmado en redes sociales que el gendarme ya estaba volando hacia la Argentina. La excarcelación se produjo tras gestiones paralelas que incluyeron contactos con dirigentes de la AFA, en un contexto en el que las autoridades venezolanas evitaron un acuerdo directo con la administración de Milei.

En el Ejecutivo señalaron que el gobierno de Venezuela no aceptó el ingreso de otra aeronave y que se impuso el uso del vuelo que dirigentes de la AFA realizaron para reunirse con representantes de la Federación Venezolana de Fútbol. La aeronave utilizada fue un Bombardier Learjet 60 que había aterrizado previamente en Caracas. La AFA, incluso, anunció la liberación del gendarme el domingo por la tarde mediante un comunicado difundido antes que el Gobierno nacional.

Más allá del operativo que permitió el regreso de Gallo, en Balcarce 50 sostienen que por el momento no se iniciará un diálogo diplomático formal con Venezuela. La representación argentina en ese país continúa a cargo de Italia y no hubo contactos oficiales directos entre ambas administraciones.

En paralelo, el Gobierno adelantó que insistirá para lograr la salida del abogado Germán Giuliani, el último argentino que permanece detenido por el chavismo. La intención, indicaron fuentes oficiales, es que esta vez no se articule la gestión a través de la AFA, sino por “otros mecanismos”. (con información de TN)