Quirno se lesionó la mano y lo chicanearon con un artículo quitado de la Reforma Laboral

El ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, sufrió un “accidente deportivo” en la mano, en un partido de fútbol, y al ser consultado por el periodista Eduardo Feinmann sobre si le bajarán el 50% del sueldo, respondió que no y “agradeció” que haya sucedido antes de la promulgación de la ley.

“Disculpame la mano, me rompí la mano en un accidente deportivo jugando al fútbol. No me van a bajar el sueldo porque, gracias a Dios, fue antes de la promulgación de la ley”, respondió el canciller.

Esta declaración, que dio en una entrevista televisiva, hacía referencia a uno de los artículos de la nueva Ley de Modernización Laboral propuesta por el Gobierno Nacional que permitía reducir el salario al 50% si el hecho deriva de una actividad voluntaria y riesgosa.

Esta medida reformulaba el sistema que garantizaba el 100% del sueldo si el empleado presentaba una orden médica por accidente o por enfermedad. Si la dolencia era involuntaria también se le reducía el salario, pero al 25%. (con información de NA)