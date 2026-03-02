La CGT pide en Tribunales que declaren inconstitucional la reforma laboral

La CGT presentó este lunes en Tribunales un recurso pidiendo que se declare “inconstitucional” la ley de reforma laboral, que recibió sanción definitiva el viernes último en el Senado, mediante escritos que presentó ante el fuero Laboral y ante el Contencioso Administrativo.

“Venimos a ejercer nuestro derecho a peticionar. Confiamos en un poder republicano como la Justicia, en su objetividad y en que va a cuidar el cumplimiento de la Constitución Nacional”, afirmó Jorge Sola, uno de los tres cosecretarios generales de la CGT.

Sola (Seguros), junto a los otros dos cosecretarios generales, Cristian Jerónimo (Vidrio) y Octavio Arguello (Camioneros), presentó su reclamo pese a que la norma aún no fue promulgada por el Poder Ejecutivo.

El eje central del reclamo es que la reforma viola el principio de progresividad de los derechos laborales, consagrado en la Constitución: una vez conquistados, los derechos no pueden recortarse ni eliminarse, solo mejorarse.

La CGT sostiene que varios artículos representan una regresión grave en materia de derechos individuales y colectivos. Entre los puntos más cuestionados figuran: el artículo 98, que amplía de forma generalizada las actividades “esenciales” y obliga a garantizar entre el 50 % y el 75 % de los servicios durante una huelga —lo que, según el asesor legal Pablo Topet, equivale a una virtual prohibición del derecho a huelga.

También aparecen cuestionados, entre otros, el artículo 133, que restringe las asambleas en ámbitos y horarios laborales; el artículo 134, que califica los bloqueos a empresas como “infracciones muy graves”; y los artículos 141, 142 y 143, que tipifican la convocatoria de asambleas como “prácticas desleales” y habilitan acciones judiciales en su contra.

La conducción cegetista optó por esta vía judicial como prioridad estratégica, descartando sumarse al paro y marcha al Congreso convocados por sectores más combativos el viernes pasado, durante el tratamiento en el Senado. (Mundo Gremial)