Los industriales respondieron a las críticas de Milei y alertaron por el freno de la actividad

Tras las críticas del presidente Javier Milei en el Congreso, la Unión Industrial Argentina (UIA) alertó sobre el cierre de pymes y se refirió al impacto que sufre el sector por la caída de la actividad económica.

“Expresamos nuestra preocupación por la situación de diversos sectores industriales y de distintas provincias. La transición hacia un nuevo esquema económico implica un proceso de adaptación profundo que no es homogéneo ni inmediato”, cuestionaron en un comunicado.

En esa línea, apuntaron: “Muchas empresas, especialmente pymes, están atravesando una situación crítica, con bajo nivel de actividad, alta presión fiscal, dificultades para financiarse y caída del empleo”.

“Así lo hicieron saber los representantes de las uniones industriales del norte en una reunión que tuvo lugar hoy con el Comité Ejecutivo de la UIA, en la que expresaron sus preocupaciones y solicitaron el apoyo de la Unión Industrial Argentina para implementar medidas de aliento a la actividad industrial”, plantearon los industriales.

De acuerdo a lo que precisaron, la industria argentina produce el 19% del PBI y aporta el 27% de la recaudación fiscal nacional. Además, genera de manera directa el 19% del empleo formal del país, con aproximadamente 1.200.000 trabajadores, y moviliza otros 2.400.000 empleos formales indirectos a lo largo de toda la cadena productiva.

“Esto evidencia que su contribución al fisco es incluso mayor que su participación en el PBI. Estos datos reflejan el rol estratégico que cumple la industria en la economía argentina por su capacidad de agregar valor, generar exportaciones y aportar divisas. Detrás de cada fábrica se encuentra un capital social construido por empresarios y trabajadores”, reforzaron.

En otro pasaje, la UIA le marcó la cancha al Gobierno, ya que el Presidente en la apertura de sesiones ordinarias ante la Asamblea Legislativa había reforzado sus críticas a los empresarios industriales, defendió la apertura comercial y reavivó el debate por los sectores económicos que pueden motorizar la creación de empleo en la Argentina.

“La industria es un sector transable de la economía que compite de manera directa con el mundo y que, por lo tanto, debe adaptarse a estándares internacionales en materia de presión impositiva, infraestructura y costos financieros. Por eso es fundamental avanzar en una agenda que permita reducir las distorsiones acumuladas”, plantearon.

Y enfatizaron: “Es importante señalar que el empresario argentino no diseñó el marco económico previo ni es responsable de las distorsiones estructurales acumuladas durante décadas”.

“En esta etapa de transformación, queremos ser claros: el respeto es condición básica del desarrollo. Respeto hacia quienes producen, invierten y generan empleo en todo el país. El respeto es el punto de partida para reconstruir la confianza que la Argentina necesita, tanto puertas adentro como frente al mundo", concluyó la entidad. (con información de TN)