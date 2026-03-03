“El juicio tiene que ser lo antes posible”, el pedido de los papás de Loan contra la Justicia

María Noguera y José Peña, padres de Loan, hacen un pedido especial a la Justicia y a los acusados a más de 20 meses de la desaparición del pequeño. Sentados en el living de su casa en Nueve de Julio, Corrientes, expresaron la necesidad de que “el juicio se realice lo antes posible”, ya que para ellos “ahí van a hablar” los siete procesados.

“Fue muy incómodo lo que pasó el viernes. Si el juicio inicia en octubre, son ocho meses más en los cuales seguimos sin saber qué pasó y nosotros creemos que en el debate es donde van a hablar, por eso pedimos que sea lo antes posible”, expresó María.

El pedido de elevación a juicio ocurrió a comienzos de junio del año pasado y, desde ese momento, la espera de una definición pronta terminó siendo un largo viaje en el que los padres y hermanos todavía no logran saber qué ocurrió aquel 13 de junio de 2024 y cuál es el rol de cada uno de los imputados.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Al debate van a ser juzgados 17 procesados, siete que corresponden a la causa principal por la sustracción y ocultamiento, que son: Laudelina Peña, Walter Maciel, Victoria Caillava, Carlos Pérez, Mónica Millapi, Antonio Benítez y Daniel Ramírez.

“Se pidió adelantamiento al juicio, pero todavía no se sabe cuándo va a realizarse; en algunos días, supuestamente, habría alguna novedad”, resaltó María.

En este marco, señaló que en este debate hay “mucho por discutir” y que para ellos es necesario que se pueda conocer “dónde está y en qué condición”, por lo que insisten en la necesidad de una respuesta inmediata.

Otro dato que se supo de la audiencia es que al comienzo se había rechazado que los padres vistieran remeras con la cara del niño, pero tras un reclamo de la querella se permitió que se visualizara sin inconvenientes: “El fiscal nos dijo que para el juicio nos lo van a permitir tras el pedido”.

Al ser consultados sobre cómo creen que podrá ser el momento en el que se vean cara a cara con los acusados de la causa principal en el juicio, José reflexionó y señaló que espera que sea “tranquilo” y con “novedades de qué pasó, qué hicieron y dónde está” su hijo.

“Necesitamos que todo termine ya y que Loan esté acá con nosotros”, concluyó José. (NA)