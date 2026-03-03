La Cooperativa Obrera donó más de $20 millones en equipamiento a Defensa Civil

En el marco de la campaña Solidarios por Bahía, la Cooperativa Obrera entregó equipamiento por unos 20 millones de pesos al área de Defensa Civil local.

A partir de esta donación, la dependencia comunal sumó 30 handies manos libres, diez sets de férulas rígidas, ocho bolsos de trauma, siete criques mecánicos, seis tablas de inmovilización, cuatro barretas multipropósito, cuatro baterías, cuatro camillas de rescate plegables, cuatro torres LED, tres camillas de rescate tácticas, un detector multigás y una tabla de inmovilización espinal antideslizante.

Al respecto, Luis Ortiz, presidente de la Cooperativa Obrera, recordó que durante la inundación del 7 de marzo y los días posteriores, "el país entero se movilizó para tender una mano solidaria".

"Se recibieron inmediatos pedidos de muchos asociados de varias sucursales para realizar donaciones, por lo que se constituyó la presente campaña. Fueron más de 77 millones de pesos destinados a Cáritas Argentinas, Arquidiócesis Bahía Blanca, para compras de mercaderías a ser distribuidas por quienes mejor conocen a los destinatarios y sus necesidades por la permanente labor que desarrollan a diario con ellos", recordó.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En ese contexto, agregó, empresas y particulares transfirieron a la Cooperativa Obrera más de 20 millones de pesos "para que actuemos como enlace entre los donantes y a quienes asignemos ese fondo según nuestro criterio".

"De esta forma, ese dinero se transformó en 81 elementos y herramientas que hoy recibe Defensa Civil Bahía Blanca", sostuvo.

Por su parte, el intendente Federico Susbielles agradeció la campaña desarrollada por la Cooperativa Obrera y a todas las entidades que conforman la Federación de Cooperativas "por esta ayuda tan importante, estas herramientas tan necesarias".

"Nuestra ciudad es la capital provincial del cooperativismo. Estos son motivos de inspiración porque se trata de instituciones modelos que siempre están al servicio de la comunidad con esa modalidad que han encontrado a lo largo de los años, de ir marcando una senda y un perfil que a todos los bahienses nos llena realmente de orgullo", remarcó.

Al respecto, consideró que la tragedia del 7 de marzo de 2025 demostró que Bahía Blanca es "una comunidad que supo dar nuevamente su mejor versión en el peor momento, una comunidad resiliente que no se doblegó, que se sostuvo de pie y que hoy nos hace a todos estar con muchas expectativas en este año que sin lugar a dudas marcará el renacer de la ciudad".

"Defensa Civil, con sus trabajadores, ha estado muy a la altura de las circunstancias y en ellos debemos simbolizar también a un grupo importante de trabajadores de emergencias, de fuerzas de seguridad, de la policía bonaerense y de distintos lugares, a quienes les tocó salir de sus casas, cerrar la puerta, dejar en muchos casos viviendas inundadas o la incertidumbre de saber dónde tenían muchos familiares, y salir a servir a los bahienses durante muchas horas consecutivas", sostuvo Susbielles.



Campaña

Después de la inundación padecida el 7 de marzo del año pasado, la Cooperativa Obrera puso en funcionamiento la campaña Solidarios por Bahía.

Si bien inicialmente se apuntó al aporte económico de consumidores de más de 70 localidades, con destino a Cáritas Bahía Blanca, posteriormente se sumaron otras empresas y entidades, como Agricultores Federados Argentinos, FAESS-UNISOL, Fundación Sancor Seguros, La Segunda, Cooperativa Eléctrica de Luján, Punta de Agua, Tuyuven, Puglisi, Fabir Textil, Star Company y Kretz.

Otras firmas optaron por brindar un apoyo económico para que la entidad local lo destinara a entidades bahienses.

Con los $20.037.000 recaudados, la Cooperativa Obrera, en su rol de articuladora, inició conversaciones con Defensa Civil Bahía Blanca con la intención de adquirir el equipamiento necesario para completar y modernizar el que actualmente posee.