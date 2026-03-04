Preparación: ganaron Pueyrredón, Leandro N. Alem, con solo un extranjero, y Ateneo

Fernando Rodríguez [email protected] Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Pueyrredón y Leandro N. Alem se impusieron en la primera jornada de la Copa Lito Fruet que organiza Independiente, a modo de preparación de cara a la temporada de la LBB Oro (ex Primera).

En el primer turno y ante un muy buen marco de público, Purre derrotó a Estudiantes, por 73 a 70.

Ugolini aplaude, atrás espera Ruesga para entrar y está pensativo Sastre.

Los cuartos: 17-25, 41-43 y 57-57.

Limpio lanzamiento de Damián Carci.

En un final sumamente cerrado, Santiago Ruesga tomó el último tiro para empatar y falló.

Santi Ruesga lee la defensa de Baeza.

Cancellarich intenta zafar de Gino Pisani.

El máximo anotador del partido resultó Jerónimo Mitoire, con 15 puntos. En tanto, Jorge García convirtió 13, mientras que Octavio Cancellarich y Lucas Delgado aportaron 10 cada uno para el albo.

Nicolás Renzi, con su mano menos, va al cesto.

En Purre, Gonzalo Sagasti terminó con 11 unidades y tanto Nicolás Renzi como Damián Carci cerraron con 10.

Mauro Polla, colaborando en la organización.

En el segundo turno, L.N. Alem venció a Independiente, por 82 a 57, con parciales de 15-19, 25-51 y 47-67.

Amaya y Ripoll van de cabeza.

Con defensa extendida, intensa y mucho contraataque, el juvenil equipo verdirrojo tuvo un primer tiempo de alto vuelo.

Rápido y furioso llega D'Annunzio para definir ante Bonino.

A su vértigo le sumó gol, respaldado por los 11 triples (de un total de 14 en todo el juego), de los cuales Santiago D'Annunzio metió 5 en el segundo cuarto (20 puntos en total en el PT) y el estadounidense JeanLuc Wilson, 3 (2 en el primer cuarto).

Ignacio Formiga, seguido por Wilson.

Justamente el escolta extranjero terminó con 14 unidades, tomando buenos tiros a pie firme y mostrándose atlético.

Debut de Pancho al frente de Alem.

Otro debutante, Lucas Desbat tuvo interesantes movimientos en la pintura y aportó 12 unidades, mientras que Nahuel Amaya de mucho rompimiento, aportó 10 puntos.

Tomás Scolari le juega a Alen Ríos.

En el viola, que se vio ampliamente superado en el segundo cuarto y ya en el complemento se puso más firme, Maximiliano Zonza sumó 17 puntos y Alen Ríos, 10.

Eduardo Ríos siguió el partido desde la tribuna y hasta se tomó algún mate.

No jugaron Juan Pablo Morán en el local, quien confirmó que va a continuar en el plantel, y en la visita el venezolano Eduardo Ríos, quien se recupera de una intervención en una rodilla, lleva nueve meses de rehabilitación y, tal vez, llegue para el inicio del torneo.

Mañana jueves definirán el tercer puesto Independiente-Estudiantes, a las 19.30, y el primero, L.N. Alem-Pueyrredón, a las 21.15.

Ateneo, en casa

Ateneo, en el Luis Polizzi, derrotó a Barracas, por 101 a 67, en el inicio del cuadrangular que organizan los puntaltenses, con la disputa de la copa "Cacho Cardesa".

Los parciales fueron 24-27; 53-41 y 79-48.

Todos juntos: Ateneo y Barracas. Foto gentilza: Juana Victoria Farías Gentili.

El equipo local, que jugará en la LBB Plata (ex Segunda) tuvo como principales goleadores a Bruno Sacomani, con 19 puntos; Daniel Ezcurra y Guillermo Mallemaci aportaron 16, mientras que Lucas Gómez sumó 11.

Mallemaci dejó atrás a Astradas. Foto gentilza: Juana Victoria Farías Gentili.

No jugaron Nicolás Bejarano, lesionado, y Franco Percello, de viaje.

Bruno Sacomani define ante Durán. Foto gentilza: Juana Victoria Farías Gentili.

Mientras que la visita, integrante de la LBB Bronce, contó con 17 de Martín Quevedo, 14 de Luciano Polak y 9 de Agustín Astradas.

No estuvieron Ramiro Catalá (ex Independiente, de viaje), Rafael Eliosoff (work and travel) y Agustín Passeggi (ex Bahía Basket, motivos laborales).

Hoy

En la continuidad del cuadrangular, hoy se miden Espora-Sporting, desde las 21.30, arbitraje de Sebastián Arcas, Joel Schenenco y Joaquín Binsou.

El viernes será la final entre Ateneo y el ganador de esta noche.

El clásico

La cuarta fecha del triangular disputarán 9 de Julio-Pacifico, en el Néstor Damiani, desde las 21, arbitraje de Marjorie Stuardo, Juan Gabriel Jaramillo y Lucas Andrés.

En la primera rueda, se impuso el verde, como local, por 75 a 70.

El viernes, en tanto, se enfrentarán San Lorenzo-9 de Julio.

Sortean la LBB Oro

La Asociación Bahiense realiza hoy el sorteo de partidos correspondiente a la LBB Oro (ex Primera), desde las 19.

Mañana será el turno de la LBB Plata y el viernes, de la LBB Bronce.

Respecto de la fecha de iniciación de los torneos, en menores será el sábado 14 de marzo; LBB Oro el jueves 19, LBB el viernes 20 y LBB el miércoles 25.

