Cinco años después, cayó el principal cómplice del "poliladron" Meneses

Fuerzas de seguridad detuvieron este miércoles al prófugo Daniel Pedro Silva Beroisa de unos 25 años, quien era buscado desde mediados de 2020, acusado de integrar una banda delictiva encabezada por el entonces subteniente Carlos Octavio Meneses.

La detención se llevó a cabo en Viamonte al 1.300 de Bahía Blanca. La causa se encuentra en manos del fiscal Mauricio Del Cero.

Silva Beroisa era parte de una agrupación que realizaba robos a mano armada a partir de su complicidad con Meneses, quien era el encargado de la planificación de los ilícitos, además de llevar a cabo la logística y el suministro de armas, municiones, chalecos y handies, entre otras cosas.

Además, recaía sobre él una causa por tráfico de estupefacientes.

El accionar delictivo se conoció años atrás y produjo fuerte repercusión. En ese momento, se supo que el policía planificaba y ejecutaba, a través de terceros, robos violentos a mano armada. También liberaba zonas a los delincuentes.

Las causas tuvieron origen en noviembre de 2019 y a partir del cruce de datos entre distintas investigaciones sobre narcotráfico y robos, la información los condujo a efectuar allanamientos y las detenciones correspondientes.