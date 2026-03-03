Punta Alta: falleció un joven que circulaba en moto por la avenida Tucumán

Un joven de 20 años perdió la vida como consecuencia de un choque entre una moto y un automóvil, registrado esta tarde en la avenida Tucumán, en la intersección con José Ingenieros.

Fue identificado por la Policía como Enzo Ariel Correa Bachmann, quien iba como acompañante de Valentín Ozuna, de la misma edad, y circulaban a bordo de una motocicleta Motomel 150 centímetros cúbicos, dominio A176CJR.

Según se indicó oficialmente y de acuerdo a las primeras averiguaciones, la moto circulaba por Tucumán, en sentido ascendente, cuando fue impactada por el automóvil, un Fiat Palio, patente PBR710, guiado por una mujer de 31 años, de quien no trascendió su nombre, que lo hacía por calle Tucuman, en sentido descendente y, al parecer, giró hacia José Ingenieros, cruzando hacia el otro carril por donde se trasladaban los jóvenes.

Los ocupantes del rodado menor fueron trasladados en ambulancia al Hospital Municipal "Eva Perón", aunque posteriormente, Correa Bachmann fue derivado en código rojo al Hospital Naval de Puerto Belgrano, donde falleció debido a las graves lesiones sufridas, según se señaló.

Se preservó el lugar del hecho para las tareas periciales correspondientes. Trabajó allí personal de Policía Científica, Policía Comunal y el servicio de emergencia.

Interviene la Ayudantía Fiscal de Coronel Rosales en el marco de actuaciones caratuladas como homicidio culposo, mientras que se efectuó el secuestro de ambos vehiculos.