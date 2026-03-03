Bahía Blanca | Martes, 03 de marzo

Punta Alta.

Comienzo oficial del ciclo lectivo 2026

El acto se desarrolló en la Escuela Especial 501.

 

Fotos: Rolando Ramos-La Nueva.

La apertura oficial del ciclo lectivo 2026 en Coronel Rosales se desarrolló hoy, en las instalaciones de la Escuela de Educación Especial 501, en Murature 1245.

La ceremonia fue presidida por el intendente Rodrigo Aristimuño, quien contó con el acompañamiento de autoridades navales y del ámbito civil, como inspectores de rama y concejales de distintos bloques, entre otros.

De esa manera, la comunidad educativa formalizó el inicio de las clases, con la presentación de los abanderados y las palabras de bienvenida y buen augurio por parte de los representantes de diferentes ámbitos.

La Escuela 501 "Capitán Félix Dufourq" fue inaugurada el 27 de octubre de 1964.

Se fundamenta en cuatro pilares de la educación especial:

* Igualdad de oportunidades y no discriminación.

* Acceso universal y accesibilidad.

* Atención a la diversidad y necesidades individuales.

* Participación comunitaria y activa.

 

