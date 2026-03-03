Organizan una caravana para recibir una nueva autobomba para Bomberos

Una nueva autobomba para los Bomberos Voluntarios de Punta Alta arribará este sábado, en lo que consideran un avance importante para la operatividad del cuartel.

La unidad llegará por la ruta 249, por lo que desde la Asociación Bomberos Voluntarios de Punta Alta celebrarán con una caravana para recibirla.

Desde las 18:30, la autobomba ingresará por ruta 249 y seguirá por avenida Tucumán hasta Irigoyen, transitando todo el centro puntaltense hasta Humberto, para luego tomar Rivadavia y dirigirse al cuartel de bomberos de calle Mitre al 300.

Los organizadores invitan a vecinos, instituciones y familias a acompañar el recorrido.

La unidad fue adquirida en el exterior y aunque no es 0KM representa un salto de calidad respecto del material disponible en el cuartel, destacaron desde la comisión directiva de Bomberos.

Agregaron que esta incorporación es fruto del esfuerzo institucional y del acompañamiento de toda la comunidad, "siempre presente para respaldar a quienes arriesgan su vida en cada emergencia".

