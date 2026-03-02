El Municipio crea un fondo propio para sostener la educación técnica

Ante la eliminación del fondo nacional que financiaba a las escuelas técnicas, el intendente Rodrigo Aristimuño anunció la creación del Fondo de Fortalecimiento de la Educación Técnico Profesional, una herramienta municipal destinada a asegurar la continuidad de los aportes y reforzar el funcionamiento de estas instituciones.

Según se informó oficialmente, el nuevo esquema no solo mantendrá el respaldo económico que recibían los establecimientos, sino que además cuadruplicará los montos previstos, con el objetivo de sostener proyectos educativos, adquirir insumos y herramientas y fortalecer la formación técnica en el distrito.

Desde el Ejecutivo destacaron que la medida cuenta con el acompañamiento del gobierno bonaerense y responde a la necesidad de preservar un sector considerado estratégico para el desarrollo local.

“Fortalecer la educación técnico profesional es invertir en el futuro”, expresó el intendente rosaleño Rodrigo Aristimuño, al remarcar que las escuelas técnicas cumplen un rol central en la capacitación de jóvenes para el trabajo, la innovación y el crecimiento productivo de la comunidad.