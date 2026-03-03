Lo detuvieron por robarle el arma reglamentaria a su expareja

La Policía de Punta Alta detuvo anoche a un joven de 25 años acusado de robarle el arma reglamentaria a su expareja.

Se trata de Juan Cruz Navarro, a quien detuvieron alrededor de las 21:30, en avenida Tucumán al 800, a una cuadra del Destacamento Zona Sur.

La investigación se inició a partir de la denuncia radicada el 1º de marzo por una mujer policía. La agente indicó que su expareja le habría sustraído de su domicilio su pistola Bersa Mini Thunder Pro calibre 9 milímetros, con un cargador y 13 municiones.

Tras tareas investigativas, el personal policial logró establecer la autoría del hecho, concretar la aprehensión del sospechoso y recuperar el arma sustraída. Navarro quedá acusado de hurto, a disposición de la Fiscalía N° 12.

