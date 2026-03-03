Ritmo sostenido: el Banco Central sumó 40 días consecutivos con compras de dólares

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) acumuló 40 días hábiles consecutivos con saldo positivo en la compra de divisas, tanto a través del mercado cambiario local como mediante acuerdos con entidades del exterior.

Este martes, la entidad sumó USD 17 millones, el menor nivel desde el 20 de enero, lo que eleva el total anual a casi USD 2.800 millones, cifra que representa cerca el 28% del objetivo fijado para 2026.

En el marco de la denominada “fase 4” del plan económico, el BCRA concretó adquisiciones por 2.799 millones de dólares. Solo en febrero, las compras alcanzaron los 1.555 millones de dólares.

Para solventar estas operaciones, la autoridad monetaria emitió pesos sin recurrir a mecanismos de absorción monetaria. Más tarde, el Tesoro absorbió parte de ese excedente a través de colocaciones de deuda en el mercado local y, en las últimas licitaciones, evitó aumentar la cantidad de dinero en circulación.

Proyecciones oficiales indican que la compra neta de divisas podría ubicarse entre 10.000 millones y 17.000 millones de dólares en 2026, dependiendo del apetito por pesos y de la disponibilidad de moneda extranjera.

El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, advirtió que el crecimiento de las reservas estará condicionado tanto por la demanda de pesos como por el ingreso de dólares al sistema. Hasta el momento, la entidad ya alcanzó más de una cuarta parte de la meta anual. (infobae)