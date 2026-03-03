Un Bella Vista lleno de nombres históricos goleó a Tiro Federal y se consagró campeón del Senior

Merlini celebra uno de sus tantos que encaminaron el triunfo de Bella Vista. Fotos: Emmanuel Briane-La Nueva.

Con nombres propios que escribieron parte de la gran historia del club, Bella Vista venció esta noche a Tiro Federal y se consagró campeón del fútbol Senior de la Liga del Sur.

La Loma se impuso por 3 a 0 en el partido disputado en la cancha del predio de Empleados de Comercio, correspondiente a la final anual del 2025 que había sido postergada sobre el cierre del año pasado por cuestiones de seguridad.

Los goles del título los anotaron Fernando Lucas de penal (a los 22 minutos) y Fabián Merlini (a los 3 y 26 minutos del complemento).

El partido fue dirigido por Gustavo Altuna.

El tanto de Lucas desde los 12 pasos (tras una falta de Juan Porra a Rodrigo Palacio -foto de arriba-) encaminó el trámite para el ganador del Torneo Clausura, que fue el dueño de la posesión de la pelota y generó peligro desde el comienzo.

Los Turcos, en tanto, tuvieron un par de chances claras en los pies de Lisandro "Lichi" Silva, quien no pudo convertir tras una buena atajada de Mariano Pechen y un envío que se fue apenas desviado.

Ya en el complemento, el gol del recién ingresado Merlini y algunas apiladas de Palacio le permitieron a Bella Vista manejar la ventaja y empezar a liquidar el juego un rato antes del final.

Con el 3 a 0, los Turcos tuvieron la más clara con un cabezazo de Juan José Dietz que se estrelló en el travesaño tras un centro de pelota para de Daniel "Chiqui" Fernández.

Lo cierto es que -como debe ser- todo termino con un pasillo de honor para los nuevos campeones, que terminaron festejando luego de que el capitán Juan Pablo Ancan recibiera la copa.

De esta manera, Bella Vista reunió otra vez a parte de su historia y terminó al grito de "Dale campeón".

*La síntesis

-Tiro Federal: Mario Flores; Juan Porra, Luciano Bellini, Ramiro Coletto, Sebastián Gigliotti (capitán); Edgardo Pucci, Víctor Loyarte, Federico Mancinelli, Guido Leobono; Lisandro Silva y Juan José Dietz. Luego ingresaron: Emilio Dantagnan, Mauricio Oldani, Gustavo Derrac, Hugo Clavell, Daniel Fernández, Gabriel Ursino, Matías Andreani, Martín Baratcabal y Fabricio Prietto. DT: Diego Pucci.

-Bella Vista: Mariano Pechen; Germán Carnotta, Mauro Wilson, Juan Pablo Ancan (capitán), Fernando Lucas; Alejandro Umaña, Martín Aguirre, Néstor Vógel, Fernando Priore; Rodrigo Palacio y Mauro Martín. Luego ingresaron: Fabián Merlini, Lautaro Marra, Gastón Diez, Pablo Arriagada, Matías Roque, Gustavo Pereyra y Néstor Alessandroni. DT: Fermín Ancán.

-Arbitro: Gustavo Altuna.

-Cancha: Empleados de Comercio.