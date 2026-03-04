Huracán, “el” candidato: “Se armó un gran equipo, pero tranqui, el torneo todavía no arrancó”

Las opiniones sobre los posibles candidatos a campeonar en la temporada 2026 de la Liga del Sur no son tan variadas como en otras ocasiones. Huracán o Libertad, de ahí no sale.

“Favorito puede ser cualquiera, pero si un equipo tiene pretensiones de ser el mejor lo debe demostrar dentro de la cancha, y para eso faltan 10 días todavía”, manifestó, con el freno de mano puesto, el arquero del Globo whitense Hernán Herrera en el programa El Diario Deportivo, que se emite, de lunes a viernes, de 14 a 15, por La Nueva Play.

“Se armó un gran plantel y el objetivo es conseguir el título de la Liga del Sur, pero Libertad cuenta con un poderío parecido al nuestro, Bella Vista llevó a un técnico (Martín Carrillo) con ideas innovadoras en lo táctico y yo le pongo una ficha a La Armonía, un equipo aguerrido que este año le agregó jerarquía y nivel para dejar de pensar en solo salvarse del descenso”, amplió el arquero que en 2025 defendió los colores de Unión de Tornquist.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

“Siempre pensé en volver a la Liga del Sur, para mi un fútbol de nivel profesional y con un prestigio que no vi en otros lugares de la región”, calificó quien también estuvo en el arco de Racing de Carhué

Será su segundo ciclo en el conjunto del bulevar, que se armó “hasta los dientes” para afrontar el certamen local y que ya confirmó su participación en el Regional Amateur que se viene o en la vuelta del viejo Argentino B que se está pergeñando en el Consejo Federal.

Mirá la nota completa: