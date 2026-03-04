El prófugo más buscado: Silva Beroiza cayó por publicar videos en TikTok

El 14 de junio del año pasado, Daniel Pedro Silva Beroiza (25), el prófugo más buscado desde hace casi 6 años, estuvo a punto de caer.

Un dato llevó a la Policía a obtener una orden de allanamiento de urgencia en una vivienda de Almafuerte al 300, pero no pudieron capturarlo.

Se supo que el delincuente escuchó la llegada de los uniformados -o fue alertado- y emprendió la fuga por los techos para luego ser "levantado" por una camioneta negra que manejaba una mujer.

En ese domicilio secuestraron múltiples elementos de prueba, como marihuana, envoltorios con restos de cocaína, distintas consolas de juego, varios chips de celulares, teléfonos y recortes de papel con inscripciones sobre dinero (720mil y 722mil).

La investigación del integrante de la banda del poliladron Carlos Octavio Meneses, quien para 2020 era subteniente de la Policía Bonaerense y comandaba una organización dedicada a cometer entraderas, se abrió en varios frentes y con trabajos de inteligencia criminal.

De esa manera se estableció ayer que el usuario de Silva Beroiza de la red social TikTok tenía actividad por la publicación de distintos videos.

Los investigadores dieron rápido aviso al fiscal Mauricio Del Cero y se pidió colaboración a la prestataria del servicio, que en la emergencia aportó el número de IP de la conexión.

De esa manera descubrieron que las publicaciones se habían hecho desde Viamonte al 1.300 y es montó una vigilancia encubierta en el lugar hasta lograr, sobre las 20.30, la orden de allanamiento.

En esas circunstancias se pudo capturar al sospechoso (no opuso resistencia) y se determinó que alquilaba por semana el departamento 3, segundo piso, del complejo habitacional del sector.

La Policía secuestró dos pistolas Bersa, una calibre 22 y otra 9mm, ambas con cargadores; dos cargadores más extensibles con 10 y 17 municiones; dos relojes pulsera; una balanza de precisión y 6 envoltorios con formato rectangular (tipo ladrillo) con restos de sustancia blanca que sería cocaína.

Este último dato hace presumir que Silva Beroiza continuaba vinculado al tráfico y la comercialización de drogas. Ese es uno de los puntos que será materia de investigación.