Detienen a un delincuente con reiterados robos en la ciudad

La Comisaría Séptima realizó un allanamiento con saldo positivo en la tarde del martes, por orden del Dr. Guillermo Mercuri, luego de extensas tareas investigativas por robos reiterados en un domicilio de El Ceibo al 1600.

Con tareas realizadas por el gabinete investigativo de la dependencia Séptima, quien recolectó material probatorio con cámaras y documentación que decantaron en la identificación de uno de los delincuentes, quien posee un amplio curriculum de delitos de todo tipo y muchos de la modalidad "escruche" (robo de viviendas forzando la entrada).

El titular del Juzgado de Garantías Nº2, junto a la titular del Nº 7, emitieron la orden para allanar el domicilio de Luis Alejandro Flores de 21 años de edad, ubicado en Guido Spano al 2800, al que pudieron detener in situ. Allí, se encontró evidencia del robo ocurrido en la calle El Ceibo el 1 de marzo de este año.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Además, se pudo secuestrar la vestimenta con la que había realizado un robo en calle La Falda y José Hernández. En ese lugar, que funciona como salón de fiestas, fue registrado con un cómplice en las cámaras de seguridad al momento de romper la entrada para ingresar.

Flores ya había sido detenido por este tipo de delito y su casa allanada en reiteradas oportunidades. El delincuente quedó alojado en al Comisaría Séptima a disposición de la justicia por los delitos de robo y daño a la propiedad.