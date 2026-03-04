Piden donaciones para continuar con la asistencia a personas en situación de calle

El Apostolado de Lourdes, que funciona en la parroquia Nuestra Señora de Lourdes de Bahía Blanca, lanzó una convocatoria para reunir donaciones destinadas a la preparación de viandas y la asistencia a personas en situación de calle y familias de bajos recursos.

Cada semana, el grupo entrega viandas, además de ropa, pañales y distintos artículos de primera necesidad. Las colaboraciones pueden acercarse los martes desde las 16:30 a la sede parroquial ubicada en 12 de Octubre 740 o bien realizar aportes económicos al alias cocina.lourdes (cuenta de Ualá a nombre de Juan Manuel Brossard). También es posible coordinar el retiro de donaciones a domicilio comunicándose al 291-4233497.

Se reciben alimentos como arroz parboil, puré de tomate, frutas, verduras, aceite, productos de almacén y pañales.

El Apostolado está integrado por aproximadamente 40 miembros de distintos grupos de la parroquia situada en 12 de Octubre 742, entre ellos scouts, guías, catequistas, integrantes de la Legión de María y Acción Católica.

Según informaron, la actividad comienza cada martes alrededor de las 16 en uno de los salones parroquiales, equipado con cocina industrial. Allí se organizan las tareas de compra o retiro de donaciones, cocción, envasado y posterior distribución, que se realiza desde las 19.

El reparto tiene un punto fijo en el Paseo de las Esculturas, donde se concentra población en situación de calle que circula por el centro, y también alcanza a los barrios Noroeste, Villa Miramar y Santa María. Según explicaron desde la organización, la preparación de los menús depende de los insumos disponibles, aunque procuran que cada vianda incluya carne, frutas y verduras.

"Este es el quinto año del Apostolado. Todo empezó con un grupo de jóvenes de la parroquia que comenzó a salir al encuentro de personas en situaciones vulnerables, sólo a modo de charla y de contención. Luego se cortó por la pandemia y cuando se retomó empezamos con la cocina y la entrega de viandas. Además sumamos toda la ayuda que podamos: con controles médicos, con trámites, con útiles escolares y ropa, lo que podamos…", señaló Juan Brossard, uno de sus integrantes.

La actividad y las acciones solidarias del grupo pueden seguirse en Instagram a través de la cuenta @apostolado.lourdes.