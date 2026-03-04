El Gobierno volvió a intervenir OSPRERA

El Gobierno intervino la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA) este miércoles, luego de la resolución de la Cámara Federal que revocó la decisión de primera instancia que había restituido la conducción al secretario general de la UATRE, José Voytenco.

A través de la publicación en el Boletín Oficial del decreto 127/2026 se nombró al doctor César Augusto Lococo como administrador provisorio. El proceso durará 180 días.

La situación de la obra social de los peones rurales tiene larga data y acusaciones cruzadas. De un lado hablan de persecución política y la intención de quedarse con la caja de una obra social grande, por el otro, se habla de corrupción.

Esta decisión del Gobierno llega luego de la resolución de la Sala N° 2 de la Cámara Criminal y Correccional Federal, que revocó el 19 de febrero de 2026 una medida judicial previa que ordenaba la restitución de las autoridades originales de OSPRERA. Con este fallo, los magistrados ordenaron al juez federal Sebastián Casanello el “inmediato restablecimiento” de la intervención.

Los apelantes objetaron la decisión de Casanello de levantar las medidas cautelares dictadas en el expediente que investiga presuntos delitos de administración fraudulenta y enriquecimiento ilícito, poniendo el foco en los motivos del juez para devolver el control de la obra social a la conducción sindical.

Ahora, Lococo es quien asume la obligación de presentar informes mensuales ante la Superintendencia de Servicios de Salud, detallando la situación institucional, evolución administrativa y prestación de servicios para poder resolver las irregularidades detectadas. (N/A e Infobae)