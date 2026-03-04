"Chacho" Coudet, en River: "Me gusta el lío, sé la responsabilidad que tengo acá", dijo

Eduardo “Chacho” Coudet fue presentado este miércoles como el nuevo director técnico de River, luego de la salida de Marcelo Gallardo.

En tanto, se aguarda que desde las 16.30, el entrenador sea presentado al plantel y dirija su primera práctica.

El DT del Millonario adelantó que “empieza un lindo camino juntos”.

El vivo

12:08

"No miro las edades. Para mí juega el que mejor está por sus características", señaló, respecto de los juveniles.

12:03

Coudet fue claro con las expectativas: "No necesito ni cobertura ni esquivar ninguna responsabilidad. Hay que ganar campeonatos".

Coudet, que llega luego de desvincularse del Alavés de España, reconoció que está “muy contento de que se haya dado esta situación. Ahora simplemente hay que empezar a trabajar”, e hizo énfasis en que “no vine a un cumpleaños, pero hay que descontracturar un poco porque desde la tensión es muy difícil”.

11:59

Coudet elogió a Marcelo Gallardo: "No es una situación fácil, se fue el entrenador más ganador en la historia del club."

"Lo primero que hice fue comunicarme con Marcelo, a quien quiero agradecer públicamente de corazón por sus palabras", reconoció el flamante técnico.

11:53

"Me gusta el lío, sé la responsabilidad que tengo acá", dijo en referencia al presente riverplatense.

11:51

El manager de River, Enzo Francescoli, destacó que Eduardo Coudet “nos va a devolver muchos momentos importantes que ha tenido el club en otras épocas”.

Durante la presentación del “Chacho” como nuevo director técnico de la institución, el uruguayo aseguró que su llegada “fue una decisión consensuada por la directiva”.

11:47

El presidente de River, Stefano Di Carlo, aseguró que Eduardo Coudet “es el mejor para este momento de River”, durante la presentación del nuevo director técnico.