La Delio, Luck Ra y Las Pastillas estarán presentes en la Fiesta del Camarón y Langostino

Victoria Álvarez Fortunato [email protected] Periodista y comunicadora digital. Forma parte del equipo de redacción de La Nueva desde 2022, donde cubre eventos locales, regionales y nacionales, generando contenido para las ediciones impresa y digital.

Con la presencia de artistas como Luck Ra, Natalie Pérez, La Delio Valdez y Las Pastillas del Abuelo, entre otros, la 34ª Fiesta Nacional del Camarón y Langostino se realizará del jueves 2 al domingo 5 de abril en Ingeniero White, con entrada libre y gratuita.

En el evento, que el año pasado no pudo llevarse a cabo debido a la inundación del 7 de marzo, habrá más de 30 bandas en escena, propuestas gastronómicas tradicionales y un operativo especial de seguridad que incluirá registro previo a través de la aplicación Mi Bahía.

Además de las estrellas ya nombradas, también estarán otras agrupaciones como Kapanga, Bandalos Chinos, Peces Raros y Estelares.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El anuncio de la realización de la fiesta se realizó en el Puerto, con la presencia de autoridades, instituciones y representantes de la comunidad whitense.

El presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, Santiago Mandolesi Burgos, remarcó el valor simbólico de esta edición, luego de que el año pasado no pudiera concretarse. "Todos sabemos que el año pasado no la pudimos realizar, fue una decisión consensuada con toda la comunidad porque las circunstancias así lo ameritaban. Y este año, por justamente lo contrario, estamos nuevamente lanzando esta fiesta popular", expresó.

En ese sentido, agregó: "En este momento debemos reconstruir no solamente un acueducto, no solamente parte de nuestra ciudad, sino también esa alegría, esa felicidad que necesitamos los bahienses para poder seguir viviendo en esta comunidad".

Mandolesi Burgos definió al evento como "una fiesta de toda la comunidad" y sostuvo que hoy "trasciende las fronteras de White y de Bahía Blanca", convocando a vecinos de toda la región.

"Es un momento especial para relanzar una fiesta que está muy arraigada en la identidad y en los sentimientos de todos", afirmó.

Más de 30 bandas y fuerte presencia local

La programación incluirá ocho bandas nacionales —dos por día— y 24 bandas locales distribuidas entre el escenario Langostino y el escenario principal, Camarón.

"Hay 24 bandas locales, porque a veces nos quedamos con las bandas nacionales que son las convocantes, pero esto tiene que ver con la importancia y la impronta que le damos a un sinnúmero de artistas y músicos locales que aportan y le dan un colorido enorme a la fiesta", destacó el titular del Puerto.

El jueves 2 se presentarán Kapanga y La Delio Valdez; el viernes 3 será el turno de Peces Raros y Bandalos Chinos; el sábado 4 actuarán Luck Ra y Natalie Pérez; y el domingo 5 cerrarán Estelares y Las Pastillas del Abuelo. Los espectáculos comenzarán a las 18 y se extenderán hasta la medianoche, mientras que el predio abrirá de 12 a 24 durante las cuatro jornadas.

"Es una fiesta que ya se parece más a un festival, pero sigue siendo una fiesta popular que convoca a los vecinos y vecinas a disfrutar de un momento de encuentro", señaló Mandolesi Burgos.

Registro previo

Una de las novedades será la implementación de un sistema de registro digital para reforzar la seguridad. "La fiesta sigue siendo libre y gratuita, pero vamos a generar a través de la aplicación Mi Bahía la registración para que mayores de 16 años puedan obtener un QR, un ticket electrónico de la fiesta", explicó Mandolesi Burgos.

Detalló que la acreditación se realizará una sola vez y será válida para los cuatro días. "Es una manera de aumentar la seguridad en el ámbito de una fiesta popular como esta. Es un trámite muy sencillo", indicó.

En el caso de los menores de edad, deberán ser inscriptos por una persona adulta responsable.

Operativo de seguridad y tránsito

El presidente del Consorcio confirmó que el operativo será coordinado con distintas áreas. "El sistema va a funcionar coordinado. Participan tránsito del municipio, Defensa Civil, la Policía de la provincia de Buenos Aires, las áreas de seguridad del Puerto y Prefectura", detalló.

Además, habrá sectores específicos de estacionamiento con seguridad y un esquema de transporte para la desconcentración. "La idea es que, al igual que fue el 24, a la salida haya micros esperando vacíos para que la gente pueda retornar", señaló.

También se hará hincapié en el consumo responsable. "La opción de que haya cerveza sin alcohol para nosotros es muy importante. Vamos a hacer mucho hincapié en el consumo responsable: tomaste alcohol, no manejes", subrayó.

Una construcción cultural colectiva

Por su parte, la titular del Instituto Cultural, Natalia Martirena, destacó el carácter comunitario del evento. "Es una fiesta popular que comenzó a fines de los 80, principios de los 90, y forma parte de nuestra historia", afirmó.

En esa línea, sostuvo: "Cuando decimos que es fundamental, la hacen los vecinos junto a las instituciones y un Estado presente".

Finalmente, agradeció el trabajo sostenido de la comunidad: "Es una fiesta que ya es conocida a nivel nacional y provincial, que nos representa y que nos define también".

La propuesta gastronómica contará con la tradicional paella, mariscos, food trucks y stands institucionales. Como cada año, los clubes y entidades locales participarán activamente, destinando lo recaudado al sostenimiento de sus actividades.