Falso testimonio: la consejera Damiani no irá a la cárcel

El juez Ricardo Gutiérrez le impuso una pena de 3 años de prisión en suspenso a la consejera escolar Fiorella Belén Damiani por falso testimonio agravado, con lo cual la joven seguirá en libertad.

Para la lectura del fallo no hubo audiencia pública como durante el juicio sino que se dio lectura por secretaría del Tribunal en lo Criminal Nº 1, con lo cual la imputada no estuvo presente.

Damiani llegó al debate sospechada de acusar a dos jóvenes de Punta Alta de haberla violado, aunque una serie de videos que uno de ellos guardó en su celular demostró que la relación del trío había sido consentida y salvó a los hombres de una casi segura condena a 15 o 20 años de cárcel.

Sin embargo, estuvieron varios días detenidos en un calabozo de la DDI hasta que los videos fueron encontrados y pudieron recuperar la libertad.

En los alegatos, formulados la semana pasada, el fiscal Mauricio Del Cero y el abogado Juan Vitalini, quien representa a Joaquín Álvarez y Fernando Pereyra, las víctimas, habían reclamado 9 años de prisión para la consejera de La Libertad Avanza y su inmediata detención.

La defensa, representada por el abogado Sebastián Martínez, había pedido la absolución de Fiorella o, a modo subsidiario, que se le aplique el mínimo de la escala penal.

El delito, según el Código Penal, prevé una pena de 1 a 10 años de prisión.