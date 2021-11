Denuncia por violación: un video los “salvó” de una casi segura condena

Audionota: Danilo Balloni

El artículo 210 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires solo exige para valorar la prueba "la convicción sincera sobre la verdad de los hechos juzgados", con las razones para sostener esa posición.

Se cree que el sistema de "libre convicciones", a diferencia de lo que sucedía hace algunas décadas con la llamada prueba tasada, disparó el crecimiento de las denuncias por delitos sexuales al habilitar un terreno más fértil para la incrminación de los abusadores.

Y un grandísimo porcentaje de estos hechos -aún los que se conocen varios años después- terminan en condena gracias a la posibilidad que tienen los jueces de emplear la "sana crítica racional" al analizar fundamentalmente los dichos de la víctima y las pericias psicológicas, porque se trata de casos que, en general, se cometen "a las sombras", sin testigos.

Este escenario, favorable para romper silencios perturbadores de muchos niños y adolescentes que hoy ya son jóvenes o adultos, también exige mayor rigurosidad en la evaluación probatoria, para evitar inocentes presos.

Un caso que encendió una luz de alarma se registró la semana pasada, cuando la Justicia de Garantías liberó a dos jóvenes de Punta Alta que una semana antes había ordenado detener, bajo los graves cargos de violación.

¿Qué pasó en el medio? Uno de los acusados, casi milagrosamente, encontró encriptada una serie de 4 videos de aquella noche del 19 de julio de 2017 que demuestran que el trío entre la denunciante -en ese momento de 18 años- y los acusados mantenía una relación sexual "consentida".

"En un momento los tuve en Google Drive y en 2019 descubrí la aplicación Keepsafe y los dejé en esa nube (con autenticación y PIN). En un momento los iba a borrar, pero no sé por qué los dejé. Llamale sexto sentido" reconoció uno de los acusados en la audiencia de ampliación de indagatoria.

Ante la fiscal y acusadora Marina Lara; la abogada de la víctima, Viviana Lozano y los defensores Juan Ignacio Vitalini (particular) y Martín Daich (auxilar de la Defensoría Oficial) se analizaron los videos que terminaron por dar un vuelco en la causa, que se encaminaba a la prisión preventiva de ambos detenidos.

"Teniendo en cuenta lo que surge de los videos aportados, se ve a la víctima en una situación que no es la descripta por ella; es más, lo que se ve en los videos habría sucedido luego de que se encontraba paralizada (esa fue su versión) y en las imágenes no se aprecia que fuera forzada al acto sexual o que se encontrara sin poder moverse en el momento de la relación sexual, pudiendo apreciarse movimientos activos de la señorita (...) acompañando los de su partenaire", concluyó la fiscal Lara.

Sin perjuicio de mantener la imputación por ahora, consideró correspondiente "el cese" de las detenciones y ese pedido fue aceptado por la jueza Susana Calcinelli, quien les otorgó la libertad, tras haber pasado al menos 5 días detenidos en la DDI.

Si bien el hecho se produjo a mediados de 2017 (de ese año es la causa, IPP 12.864), las demoras en la fijación de audiencias para las pericias psicológicas y médicas y la prueba testimonial postergaron el avance de la causa, teniendo en cuenta las limitaciones que provocó la pandemia en ese sentido.

Un hecho, dos versiones

El 19 de julio de 2017 "Gastón" festejaba su cumpleaños 24 y había organizado juntarse en su casa de Punta Alta con "Federico", entonces de 23, y dos chicas de Bahía a las que habían conocido meses antes, por una banda musical.

"Vanesa" no pudo ir debido a un trastorno de salud de último momento y solo viajó "Andrea".

Hasta donde coinciden las dos versiones es que los 3 compartieron algunas bebidas en la casa, luego fueron a la confitería Chop Chop y regresaron a la vivienda, donde se produjo el encuentro sexual.

"Gastón" y "Federico" aseguraron que "el trío" fue de común acuerdo, y que incluso ella aceptó ser filmada, pero "Andrea" los contradijo al presentarse, más tarde, a realizar la denuncia en la comisaría de la Mujer.

Incluso la joven se retiró con el teléfono de "Federico", con el cual se habían hecho los videos, pero sin advertir que en un momento de la noche "Gastón", que había oficiado de filmador, se los había envíado a su WhasApp para conservarlos.

"La verdad que no sé por qué (grabé el encuentro), no tengo una razón", le dijo a la fiscal. Aseguró que ya lo había hecho de manera consentida con otras relaciones.

Es más, declaró que con "Andrea" había tenido un encuentro íntimo 3 semanas antes, cuando los dos se reunieron en su casa a tomar mate.

"Todo, siempre, fue consensuado. Ella estaba bien, se reía y en todo momento se dio cuenta de que la filmaba", declaró.

"Federico" ratificó que "no la vio embriagada" y opinó que ella se llevó su celular porque "se habrá sentido avergonzada por los videos, pensando que los íbamos a viralizar".

La versión de "Andrea" fue diametralmente opuesta. Lloró en la denuncia y en las declaraciones, se la vio consternada por lo sucedido.

"Yo no quería tener relación con ellos. Faltan más videos", dijo, para agregar que en un primer momento ella casi que no se podía mover por la borrachera, que estaba paralizada.

Pericias y dudas

El informe médico de inicio no advirtió en la chica "lesiones recientes" de tipo sexual y la pericia química -siete horas después del hecho- determinó, por proyección, un posible cuadro de intoxicación alcohólica.

Incluso el médico del Ministerio Público Fiscal, Hernán López, consideró como de "alta probabilidad" que "Andrea" fuera intoxicada con ketamina, un anestésico ya casi en desuso en humanos pero de utilización veterinaria, que tiene efectos alucinógenos entre 45 y 90 minutos.

La bioquímica María Alicia Elorza, de la Policía Científica, concluyó resultados negativos para "drogas de abuso" en la orina, aunque no descartó "sumisión química" y aclaró que un potencial resultado de ketamina no hubiera salido porque no había sido pedido y deberían haberse realizado estudios complementarios en La Plata.

Cuatro peritos psicológos -tres oficiales y una particular que atendía a la chica- coincidieron en notar "indicadores psicológicos" que suelen verse en personas que fueron abusadas, aunque ello "no implica la afirmación de que los hechos denunciados hubieran tenido lugar".

Una de las psicólogas, María Laura Quegles, también destacó que el relato era "confuso" y que la entrevistada tenía "recuerdos vagos sobre el hecho".

El perito de la defensa, Jorge Pontet Scolari, dictaminó que "Andrea" presentaba una "construcción de fantasías en derredor de algunas escenas referentes a la sexualidad" y que su discurso, por momentos, presentaba "pérdida de consistencia lógica y ausencia de detalles significativos".

Con la evaluación de todo el cuadro probatorio, la fiscal Lara pidió la detención de ambos jóvenes y la jueza de Garantías Calcinelli la ordenó hace 10 días.

Sin embargo, después de estar casi una semana privados de la libertad, uno de ellos fue clave para encontrar "la prueba salvadora" en la nube de Internet, presentarla en la audiencia del jueves 11 y recuperar la libertad.

De lo contrario, iban camino a quedar entre rejas hasta el juicio, con el inquietante peligro de afrontar un delito que prevé penas de hasta 20 años de cárcel.

"Nos hicieron pasar por un infierno, cuando la fiscal vio los videos se agarraba la cabeza y no podía creer que esta basura haya sostenido su mentira", relató uno de los acusados a través de su portal de Facebook, donde "escrachó" a la denunciante.

También agradeció por el trato a la DDI de Punta Alta y Bahía Blanca y aseguró que no se van a quedar callados.

"Fue una acusación muy grave, nos culparon de la peor de las aberraciones", sentenció.

Demanda por daños y en lo penal

Contragolpe. El abogado Juan Vitalini, asesor de un acusado, adelantó que "seguramente" iniciarán acciones contra la joven por daños y perjuicios y que harán una presentación penal por "falsa denuncia".

Falsedad. Consideró el letrado que "el falso testimonio" de "Andrea" privó de la libertad durante algunos días a "Gastón" y "Federico" y los puso en una situación de riesgo latente de condena.

"Temor". Vitalini opinó que en este tipo de casos "faltan pericias psicológicas verdaderas", porque "solo se hacen conversaciones telefónicas que no duran ni 10 minutos" y también sostuvo que observa "temor en los jueces de ir en contra de una víctima, so pena de ser condenados mediáticamente".