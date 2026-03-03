Hein, Ceballos y Grassi arrancan el año en la élite internacional de la natación

Mauro Gustavo Giovannini [email protected] Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024 y los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, entre otros eventos internacionales.

La natación de élite se pondrá en marcha este miércoles con el inicio de la segunda edición de la Tyr Pro Series en la ciudad de Westmont, Illinois.

Argentina contará con tres participantes en el torneo a disputarse en los Estados Unidos hasta el sábado en una pileta de 50 metros.

Dos representarán a la Selección: las olímpicas Macarena Ceballos y Agostina Hein. Mientras que Santiago Grassi, también olímpico y radicado en Norteamérica, lo hará por el FAST Swim Team (California).

Para tomar dimensión del evento, en los 400 metros combinados, Hein parte como segunda favorita, solo por detrás de la estadounidense Emma Weyant, mientras que en los 400 libre se medirá con figuras como Katie Ledecky (14 medallas olímpicas, incluyendo 9 de oro).

También competirán otros notables de la natación, como la joven canadiense Summer McIntosh (19 años, tres oros en París 2024) y el francés Léon Marchand (cuatro oros en los últimos Juegos Olímpicos).

Ceballos, en tanto, comienza como tercera favorita en las tres pruebas que disputará: 50m, 100m y 200m pecho.

Sebastián Montero, Hein, Ceballos y Gustavo Roldán

Las rondas preliminares comenzarán a las 12 del mediodía y las finales, a las 21 de nuestro país.

Las siguientes son las agendas, pruebas y posiciones de inscripción de cada uno de los atletas:

Agostina Hein

Miércoles 4 - 100m Libre (55.92) - 18°

Jueves 5 - 400m Combinado (4:34.34) - 2°

Viernes 6 - 200m Libre – 1:59.45 - 14°

Sábado 7 - 200m Combinado (2:12.12) - 5°

Sábado 7 - 400m Libre (4:06.96) - 3°

Macarena Ceballos

Miércoles 4 - 200m Pecho (2:26.55) - 3º

Jueves 5 - 100m Pecho (1:06.89) - 3º

Sábado 7 - 50m Pecho (30.56) - 3º

Santiago Grassi

Miércoles 4 - 50m Mariposa (23.59) - 9º

Viernes 6 - 100m Mariposa (51.78) - 6º

Sábado 7 - 50m Libre (22.20) - 13º

Campus de entrenamiento

Hein y Ceballos vienen de participar de un Campus que organizó la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos con miras a los eventos internacionales del año.

El equipo de nadadores estuvo conformado por un total de 27 integrantes.

En la rama femenina fueron citadas también Cecilia Dieleke, Malena Santillán, Laila Chain, Liz Dos Santos, Catalina Dos Santos, Luciana Verón, Guadalupe Angiolini, Pía Ponzo, Mia Di Pace, Andrea Berrino, Rocío Castro, Malena Toni, francesca Rossi, Natalia Suárez e Iara Fernández.

Meintras que entre los varones estuvieron Matías Chaillou, Felipe García, Máximo Aguilar, Mateo Fontana, Laureano Hopmeier, Joaquín Giovacchini, Ciro Conrad, Mateo Mayer Iglesias, Lautaro Lamberti, Ulises Cazau y José Materano.

"Toda esta selección y preselección forma parte de un programa que es un proceso de campus de entrenamiento con vistas a la preparación del equipo para los Juegos Panamericanos 2027, pre Juegos Olímpicos 2028", declaró Gustavo Roldán, Director Técnico Nacional.

Por su parte, Walter Rodríguez, Jefe Técnico del seleccionado juvenil, aseguró que este campamento fue parte del inicio de la selección de nadadores que estarán presentes en los próximos torneos juveniles de gran calibre (Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, Pan Pacific Vancouver 2026 y el Mundial Juvenil de 2027).