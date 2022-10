Abanderado en los ODESUR: "Saco pecho diciendo que soy bahiense como Manu Ginóbili"

Por Mauro Giovannini

La historia dirá que la bandera nacional, el día de la emblemática ceremonia de apertura, la portó un bahiense.

El acto se llevará a cabo en el estadio Defensores del Chaco y comenzará a las 21 de nuestro país.

Allí, Agustín Vernice, el mejor exponente actual del canotaje de velocidad, tendrá el honor de llevar los colores patrios junto a la jugadora de hockey Rocío Sánchez Moccia.

Un traslado laboral de sus padres, de Olavarría a Bahía Blanca, hizo que el 3 de julio de 1995 viera la luz en el Hospital Privado del Sur. A los pocos meses la familia regresó a Olavarría, donde está radicada.

"Tengo referencias de Bahía porque cuando yo tenía 7 años mi papá volvió a trabajar allá así que viajábamos seguido. Y es mi ciudad natal, no es cualquier ciudad. Tengo algunos recuerdos de mi infancia; un tiempo íbamos todos los fines de semana", mencionó.

"Si bien nunca jugué, me gusta mucho el básquet. Y mi mayor referente es Manu Ginóbili, tengo mucha admiración por él. Seguí muy de cerca toda su carrera y tuve la oportunidad de conocerlo en una cena, yo sacaba pecho diciendo que era bahiense como él, ja, ja, ja", señaló.

Vernice fue octavo en los Juegos Olímpicos de Tokio y séptimo en el Mundial 2022. Además, ganó dos medallas de oro en los últimos Juegos Panamericanos de Lima, Perú, 2019, en K1 1000 y en K2 1000. Asimismo, es el primer argentino en la historia en consagrarse campeón mundial Sub 23, en en Pitesti (Rumania), en K1 1000 (2017). Esta vez competirá en K1 1.000 y en K4 500.

"Soy consciente de mi realidad deportiva, me ha ido muy bien en los últimos años. Pero este país tiene muy buenos deportistas y por eso, ser destacado entre tantos, es un honor", declaró en referencia a la elección como abanderado.

"Es un orgullo, me pone muy contento que me hayan elegido. Pero no es una competencia, algo que depende de mí. Es un regalo que el deporte me ha dado y no lo puedo cuantificar, el algo totalmente aparte. Ser reconocido es una de las cosas más lindas, va a ser una linda experiencia", adelantó.

"Seguramente cuando esté ahí, con la bandera, voy a pensar sobre todo en las personas que me vienen apoyando. Mi familia, mi pareja, mis amigos… principalmente en ellos, pero también en todos los argentinos que me han empujado y motivado a ir por más. Ser un representante de todos es un orgullo", subrayó.

Arrancan los Suramericanos, el sueño de muchos. De allá y de acá, de Bahía Blanca. Como suele ocurrir.

Una agenda cargada, pero muy bien distribuida

Los primeros en salir a escena serán los representantes de tiro con arco.

Su deporte se presentará desde mañana, domingo 2, hasta el miércoles 5 en el parque del Comité Olímpico Paraguayo en las modalidades individual, tanto femenina como masculina, mixta y por equipos.

Dentro del mismo predio saltará Agustina Roth. El BMX Freestyle tiene previsto competir, para las mujeres, el sábado 8 desde las 9.30 de la mañana.

Mientras que la modalidad Racing, de Agustina Cavalli, recién tendrá actividad los días jueves 13, con las clasificaciones, y el viernes 14, con las competencias eliminatorias y las finales.

Por su parte, las carreras a las que se presentará Agustín Vernice serán los días martes 11, a las 9 (en la categoría K1 1.000), y miércoles 12, desde las 10.45 (K4 500).

Finalmente, el cupo bahiense lo completará el jinete Damián Ancic. El Ruso, de 36 años, y su excelso caballo Santa Rosa Chabacon saltarán los días sábado 8, desde las 10, domingo 9, a partir de las 9 y, tras una jornada de descanso, el martes 11 a partir de las 9 de la mañana.