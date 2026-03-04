Macri prepara una reunión con el PRO: todos los detalles del encuentro

El expresidente Mauricio Macri convocó a una reunión con los miembros del PRO para el 19 de marzo, con el objetivo de reordenar los objetivos de su espacio para este año, sin perder de vista las elecciones de 2027. El encuentro será organizado por el diputado nacional y secretario general del partido, Fernando de Andreis.

La legisladora porteña Silvia Lospennato ya confirmó su presencia en el predio de Parque Norte, donde se llevará a cabo el evento; también se espera la asistencia de María Eugenia Vidal, Hernán Lombardi y todos los integrantes del PRO (concejales, legisladores, intendentes) que quieran participar de esa jornada.

Si bien el encuentro se realizará, en principio, por cuestiones administrativas adherentes al estatuto del Consejo Nacional del PRO, también será un evento político donde Macri establecerá el rumbo de la fuerza y su discurso será lo más esperado de ese día. Además, se hablará de la actual representación del PRO en el Congreso y de la relación con los gobernadores, que es uno de los tópicos más relevantes para el macrismo.

Días atrás, Macri inició una serie de reuniones con el foco puesto en las elecciones presidenciales 2027 y para discutir, entre sus integrantes, cuál será el papel que juegue el PRO y cómo continuará su relación con La Libertad Avanza (LLA).

Por ese motivo, la cumbre “clave” en Parque Norte pretende demostrar identidad propia, planificar estrategias a futuro y, por ende, el fortalecimiento del espacio fundado por el exmandatario nacional.

Aseguran que el inicio de esta agenda federal, con recorridas de Macri por el interior del país, comenzará con un viaje hacia Puerto Madryn: se espera que el 5 de marzo Macri participe como principal orador en el Foro PescAR 2026 para analizar los desafíos de la industria pesquera argentina y el potencial exportador.

Asimismo, aprovechará su visita para reactivar a la dirigencia del partido, reforzar el debate estratégico en un sector clave y frenar el traspaso de miembros hacia otros espacios políticos, como sucedió el año pasado con LLA.

A fines del mes pasado, se reprogramó la realización del Consejo Nacional del PRO por cuestiones de agenda de Macri y, por ese motivo, se definió este encuentro en Parque Norte. (con información de NA)