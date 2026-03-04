La Justicia citó a Nahuel Gallo para que declare como testigo por las violaciones de los DDHH

La Justicia citó a Nahuel Gallo a declarar como testigo por las violaciones de los Derechos Humanos cometidos por el chavismo, por criterio de Justicia Universal. Se trata del expediente a cargo del juez argentino, Sebastián Ramos. El magistrado argumentó que el gendarme, que estuvo 448 días preso en Venezuela, podría aportar datos en la investigación.

El juez argumentó la citación del gendarme en que “pudiendo resultar pertinente y útil a la presente investigación escuchar en calidad de testigo, conforme lo solicitara la querella, quien podría aportar su conocimiento sobre los sucesos que aquí se pesquisan, denunciados como ejecutados por la estructura del Estado venezolano”.

Ramos destacó que la convocatoria es “a efectos de reforzar el plexo probatorio acumulado en relación a la violación sistemática de los derechos humanos fundamentales por parte de sus autoridades”.

El juez le pidió a Gendarmería, previo a fijar audiencia, “la elaboración de un informe en el que conste mediante la evaluación de un grupo interdisciplinario de dicha Fuerza, si el testigo se encuentra en condiciones de declarar bajo juramento en autos, en su caso, en cuánto tiempo podría hacerlo, y bajo qué modalidad específica".

Ramos dijo además que el informe debe consignar “si el testigo podría encontrarse alcanzado por algún deber de abstención en los términos del artículo 244 del Código Procesal Penal de la Nación (CPPN), u obligación de guardar secreto del cual deba ser relevado previamente”.

Un juez reclamó la extradición de Nicolás Maduro a la Argentina por delitos de lesa humanidad

A principios de febrero, el juez federal, Sebastián Ramos, pidió la extradición de Nicolás Maduro a la Argentina por esta causa por delitos de lesa humanidad. El líder chavista se encuentra detenido en Estados Unidos, donde está acusado de narcoterrorismo.

A principios de año, el fiscal federal Carlos Stornelli pidió el inicio de los trámites de extradición de Maduro para que declare en la Argentina. La decisión de Stornelli responde a una presentación realizada por los abogados del Foro Argentino por la Democracia en la Región (FADER) y de la Fundación de Apolo para el Desarrollo Democrático (FADD), querellantes en una causa abierta contra el chavismo.

El fiscal federal planteó en su escrito que, al estar Maduro bajo arresto en suelo estadounidense, se abre una vía fáctica para hacer efectiva la orden de captura internacional que la Justicia argentina ya había emitido en septiembre de 2024. Bajo esa premisa pidió que se active “el procedimiento de extradición activa respecto de Nicolás Maduro Moros, a los fines de que sea sometido al presente proceso”.

La resolución pide la detención y declaración indagatoria del líder chavista y libra un “exhorto internacional” a Estados Unidos para solicitar la extradición de Maduro, “quien habría sido recientemente detenido en Venezuela y trasladado privado de libertad hacia los Estados Unidos de América, de conformidad con el Tratado de Extradición suscripto entre la República Argentina y este último país, firmado en Buenos Aires el 10 de junio de 1997, a los fines de someter a proceso al nombrado y cumplir con lo dispuesto en el artículo 294 del Código Procesal Penal de la Nación”. (con información de TN)