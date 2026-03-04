Dólar en Bahía Blanca: a cuánto cerraron este miércoles todas las cotizaciones

El dólar oficial finalizó este martes su cotización a un valor promedio de $1.429 para la venta y de $1.377 para la compra en Bahía Blanca, registrando una baja de 0,68% en relación al cierre del martes.

En tanto, el dólar blue se ofreció a $1.430,00 (-0,68%) para la venta en nuestra ciudad, y a $1.425 en las financieras de la City Porteña.

El dólar Tarjeta, por su parte, se sitúa en $1.846, (-1,05%); el MEP cotiza a $1.423,31 (-0,8%), y el Contado con Liquidación (CCL) se ubica en $1.466,19 (-1,2%).

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El Riesgo País, en tanto, medido por la consultora JP Morgan, se posiciona en 544 puntos básicos (-5,06%).