Caso Fiorella Damiani: la querella apelará el fallo y pedirá que la condena sea de cumplimiento efectivo

El abogado Juan Ignacio Vitalini expresó en una entrevista realizada por el programa Alica y Prieta, que se emite por La Nueva Play, su profunda disconformidad con el fallo dictado por el juez Ricardo Gutiérrez contra Fiorella Damiani, condenada por falso testimonio agravado. Pese a que se logró la condena, el letrado adelantó que el próximo paso legal es ir a Casación para revertir la modalidad de la pena.

Vitalini señaló que la pena de tres años de ejecución condicional (que permite a la condenada no ir a prisión) resulta "escueta" frente al daño causado a los dos jóvenes denunciados falsamente en 2017.

"Vamos a apelar en función de los nueve años que solicitamos originalmente. Pretendemos que la condena sea de cumplimiento efectivo", aseguró el abogado.

Para la querella, el tribunal no valoró adecuadamente los agravantes, especialmente considerando que hubo dos víctimas cuyos proyectos de vida se vieron severamente afectados, incluyendo días de detención y secuelas psicológicas graves.

Vitalini cuestionó algunos de los atenuantes utilizados por el juez, como la supuesta "inmadurez" de Damiani al momento de los hechos (18 años). Subrayó que la condenada mantuvo su postura falsa durante diez años.

"Es fácilmente refutable, no solo por los videos, sino porque sostuvo la acusación hasta el último momento", explicó y criticó que se haya puesto más peso en la falta de antecedentes de la imputada que en el calvario que vivieron Pérez y Amores.

Además, Vitalini denunció el funcionamiento de las pericias psicológicas en la justicia actual. Según el abogado, existe una falencia sistemática en cómo se investigan los delitos sexuales.

"Las pericias hoy son un 'copy-paste'. Solo dicen si la persona fabula o no, pero no determinan si el relato es verídico. Se apoyan en informes endebles por falta de personal y tiempo en la Fiscalía", disparó.

Además, recordó que en este caso existían videos en la nube que demostraban la inocencia de los jóvenes, pero que nadie miró antes de ordenar sus detenciones en la etapa de instrucción.

La querella dispone ahora de un plazo de 20 días para presentar formalmente el recurso de apelación. Vitalini se mostró optimista respecto a los tiempos de la justicia provincial: "Estimamos que en menos de un año ya debería haber una respuesta de Casación".