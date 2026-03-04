La inflación en Bahía Blanca fue de 2,4% en febrero, según el CREEBBA

La inflación medida por el Centro Regional de Estudios Económicos Bahía Blanca (CREEBBA) fue del 2,4% en febrero, lo que significa una baja de 0,3 puntos porcentuales respecto de enero. De esta manera, en los primeros dos meses del año, la inflación acumulada asciende al 5,2%, mientras que la interanual se ubicó en el 30,6%.

Según se indicó, el mayor aumento a nivel capítulos se dio en Vivienda, que registró un crecimiento del 5% como consecuencia de variaciones en tarifas de servicios públicos, alquiler de vivienda y materiales y mano de obra. Concretamente, servicios sanitarios, gas y otros combustibles registraron un alza del 11,6%, principalmente por incrementos en las tarifas de gas natural de uso residencial, mientras que electricidad exhibió un incremento del 5,2%.

En segundo lugar, Bienes y servicios varios mostró un crecimiento del 3,2%, explicado principalmente por artículos de tocador (7,3%), artículos de tocador descartables (2,9%) y servicios de peluquería y para el cuidado personal (1,3%).

Equipamiento y funcionamiento se posicionó en tercer lugar con una variación del 2,7%, impulsado por incrementos en batería de cocina y cubiertos (8,9%), cortinas, alfombras y accesorios (7,2%), artículos descartables (6,6%) y utensilios de limpieza (6,2%), entre otros.

Por último, Transporte y comunicaciones también registró una variación del 2,7%, explicada por incrementos en cubiertas, repuestos y reparaciones (5,8%), automóviles (4,6%), seguro, estacionamiento y otros servicios (2,5%), entre otros.

Categorías

Durante febrero, los bienes y servicios de la categoría Regulados se ubicaron por encima del resto, con un aumento del 4,2% en relación con el mes anterior. Esta variación se explica esencialmente por la entrada en vigencia del nuevo régimen de subsidios energéticos focalizados (SEF), que modificó los cuadros tarifarios de servicios públicos, como también otros parámetros relacionados. En este sentido, los incrementos más significativos se dieron en servicios sanitarios, gas y otros combustibles (11,6%) y electricidad (5,2%).

En segundo lugar, se ubicó la categoría Núcleo, cuya tasa de crecimiento ascendió al 2,2%. Cabe destacar que, por segundo mes consecutivo, se registró una desaceleración en esta categoría tras haber finalizado 2025 en valores relativamente elevados (3% en diciembre, el guarismo más alto del año).

Por último, la categoría Estacionales exhibió un alza del 1,7%. Aquí se destaca el comportamiento de frutas frescas (4,8%), calzado para mujer (4,6%), transporte por turismo (3,4%) y verduras, tubérculos y legumbres frescas (1,9%).