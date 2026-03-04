Bahía Blanca | Miércoles, 04 de marzo

Franco Colapinto se cambió de deporte antes del Gran Premio de Australia

El piloto argentino visitó un club de cricket en Melbourne y se divirtió para las cámaras.

El piloto argentino Franco Colapinto visitó un club de cricket y practicó el deporte con los miembros del plantel durante su estadía en la ciudad de Melbourne, Australia.

A tan solo dos días de subir a su Alpine para las primeras prácticas libres de la temporada en el Gran Premio de Australia, Colapinto visitó, junto a Pierre Gasly, el estadio Melbourne Cricket Ground, donde hizo unos lanzamientos junto a dos figuras de la disciplina: Glenn Maxwell y Scott Boland.

Por otro lado, y algo más importante con respecto a su propia disciplina, el pilarense presentó el nuevo casco que usará para la temporada 2026: un diseño que combina los colores de Alpine (rosa, rojo, azul y blanco) y la clásica bandera argentina.

