Obras en el Canal Maldonado: "Se renovó la esperanza", manifestaron vecinos de Noroeste

Tras confirmarse la segunda etapa de la obra de reconstrucción del Canal Maldonado, comenzaron los trabajos en los puentes que los vecinos del barrio Noroeste venían reclamando desde hace tiempo. Marcelo Pereyra Azzaro, presidente de la Sociedad de Fomento, se refirió a las tareas previstas para el sector en diálogo con Panorama, por LU2.

"Hace mucho tiempo que venimos esperando la rehabilitación del puente de Don Bosco y el de Pampa Central. La mayoría de quienes vivimos en Noroeste tenemos familiares en Nocito, Maldonado o Vista Alegre, y la conectividad se volvía bastante engorrosa. Sobre todo en el caso del puente de Don Bosco, que es el más utilizado: había que hacer un rodeo muy grande hasta Sixto Laspiur o ir por calle de tierra hasta Santa Cruz, con todo lo que eso implica en días de lluvia, como ocurrió el otro día. Así que estamos muy contentos con la noticia", indicó.

En cuanto a los tiempos establecidos para la recuperación de los puentes y los inconvenientes que esto conlleva, el fomentista sostuvo: "Sabemos que esto va a llevar un tiempo; no tenemos un plazo concreto comunicado por el Municipio. Sí nos comentaron que será necesario realizar modificaciones en los acueductos que pasaban por debajo de los puentes y que deberán ser subterráneos, lo que demandará un tiempo adicional antes de su puesta en funcionamiento".

El puente Ferroviario será demolido

Don Bosco es una arteria clave de comunicación que conecta con un sector comercial que se vio fuertemente golpeado por esta situación. Además, es una vía central para el traslado de vecinos desde distintos barrios hacia el centro de la ciudad, por lo que su cierre terminó dejando aislada a buena parte del sector.

"Los comerciantes del sector fueron doblemente afectados: primero por el poco consumo y después por la interrupción del puente y la pérdida de los clientes que llegaban de barrios aledaños. Ayer hablamos con algunos y hay un poco de esperanza de que con la puesta en funcionamiento de los puentes se pueda reactivar el movimiento y las ventas", aseguró Azzaro.

La principal incertidumbre pasa por saber cuánto tiempo demandarán la demolición y reconstrucción de los mismos, para poder recuperar el tránsito en las condiciones previas al temporal.

"Sabemos que va a llevar tiempo. Lo que pedimos es que se mantenga transitable el paso por Santa Cruz, sobre todo cuando llueve. La mayoría de quienes van hacia Don Bosco circula por Sixto Laspiur, por eso es fundamental que esos sectores se mantengan en condiciones, ya que hoy son muy utilizados. Por suerte se trabajó en la calle lo que alivió un poco la situación", señaló.

Consultado por el proyecto en general, el presidente de la Sociedad de Fomento expresó: "Había mucha ansiedad entre los vecinos por saber por qué no se habilitaban estos puentes y sí otros en la parte alta de la ciudad. Ahora, al conocer que deberán hacerse de nuevo y que además se mejorarán las condiciones de los existentes hay un poco más de tranquilidad y esperanza”, finalizó.