Canal Maldonado: proyectan que a fines de 2027 estará ejecutado el 50 % de la obra

Gustavo Trankels, Secretario de Obras Públicas del Municipio, trazó un balance de gestión y adelantó las principales obras en marcha y proyectadas con el foco puesto en la reconstrucción del Canal Maldonado, tras los destrozos por la inundación del 7 de marzo del año pasado.

Trankels aseguró que el objetivo es alcanzar el 50 % de ejecución de la obra para fines de 2027.

"Ya se está en obra ahora, en tiempo récord se diseñó la intervención hidráulica, se consiguió presupuesto, se licitó y se adjudicó. La obra ya está en marcha”, afirmó.

Invitado al programa Allica y Prieta, que se emite de lunes a viernes de 13 a 14 por La Nueva Play —el canal de streaming de lanueva.com—, el funcionario indicó que el primer tramo adjudicado comprende 2,4 kilómetros de canal y que recientemente se firmó el convenio con el ministro Gabriel Katopodis (Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia), la UTE adjudicataria y el intendente.

En cuanto a los plazos, fue optimista: “Yo creo que sí, que es un objetivo alcanzable el que expresó el ministro --de cubrir la mitad de la tarea para fines del año próximo--. Nos hace pensar que son plazos razonables y que se van a poder cumplir”.

Si bien reconoció que el avance depende del factor climático, subrayó que se trata de empresas especializadas. “Tienen una expertise importante en cómo avanzar con los trabajos de acuerdo al plan y los tiempos de obra”, explicó.

El Canal Maldonado es la principal vía de escurrimiento de la ciudad y quedó severamente dañado tras la inundación, por lo que su reconstrucción es considerada vital para evitar nuevos colapsos hídricos.

Récord de obras

En otro tramo de la entrevista, Trankels defendió el concepto de “récord de obras” planteado por el intendente Federico Susbielles el lunes en la apertura de sesiones del Concejo Deliberante, pese a las dificultades económicas y los daños provocados por los temporales de diciembre de 2023 y marzo de 2025.

“Récord en volumen y en obras inéditas”, definió el sceretario. Según precisó, se reconstruyeron más de 550 cuadras socavadas por la inundación y el total de cuadras intervenidas supera las 700, incluyendo pavimento nuevo y repavimentaciones.

“Hubo tramos donde el socavón superaba los cinco metros de profundidad”, recordó, al describir los trabajos que implicaron recomponer suelo, reinstalar cloacas, agua, gasoductos y columnas eléctricas.

"En sectores como Paroissien y Cristo Redentor —detrás del Hospital Penna— no sólo se restituyó la infraestructura dañada, sino que se avanzó con cordón cuneta y pavimentación definitiva para proteger las redes subterráneas", dijo.

Sobre el financiamiento, indicó que "la mayoría de las cuadras fueron cubiertas con fondos municipales y provinciales" aunque también hay esquemas mixtos con vecinos y un sistema de plusvalía urbana que permitió acordar 27 cuadras nuevas de pavimento como compensación por cambios de uso de suelo en loteos.

Undiano y Brown: “La obra no está parada"

Consultado por la paralización de los trabajos de ABSA en Undiano y Brown, Trankels explicó que se trata de una intervención sobre un acueducto de 3,2 kilómetros de extensión y 820 milímetros de diámetro.

“La obra no está parada. Lo que hay es una veda estival donde se le pide a la empresa que no realice cortes por el consumo y la necesidad de uso del agua con altas temperaturas. A partir de marzo continúan las tareas", aclaró.

La intervención incluye el recambio de válvulas —una de ellas de 35.000 kilos— y una técnica de reenvainado interno para eliminar pérdidas.

Desde calle Chile hasta Italia el trabajo ya está completo y aseguró que en marzo se retomarán las tareas aguas arriba, hasta el Parque Independencia.

Mirá la entrevista completa a continuación: