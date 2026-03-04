Postergaron la indagatoria de “Chiqui” Tapia en la causa que investiga a la AFA
La declaración del presidente de la AFA fue aplazada por un cambio de abogado.
La indagatoria del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, en la causa que investiga presuntas irregularidades vinculadas a aportes previsionales e impuestos fue postergada luego de que se presentara un cambio de abogado.
La modificación en la representación legal obligó a reprogramar la audiencia.
La investigación, que tramita en la Justicia en lo Penal Económico, busca determinar si existieron irregularidades en la retención y pago de tributos vinculados al fútbol argentino, en un expediente que también alcanza a otros dirigentes de la AFA y que generó una fuerte repercusión en el ámbito deportivo y político. (NA)