Deportes.

Postergaron la indagatoria de “Chiqui” Tapia en la causa que investiga a la AFA

La declaración del presidente de la AFA fue aplazada por un cambio de abogado.

Foto: NA

La indagatoria del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, en la causa que investiga presuntas irregularidades vinculadas a aportes previsionales e impuestos fue postergada luego de que se presentara un cambio de abogado.

La modificación en la representación legal obligó a reprogramar la audiencia.

La investigación, que tramita en la Justicia en lo Penal Económico, busca determinar si existieron irregularidades en la retención y pago de tributos vinculados al fútbol argentino, en un expediente que también alcanza a otros dirigentes de la AFA y que generó una fuerte repercusión en el ámbito deportivo y político. (NA)

